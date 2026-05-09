https://1prime.ru/20260509/rossija-869797165.html

Межгосударственные отношения России и Словакии

Межгосударственные отношения России и Словакии - 09.05.2026, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Словакии

Президент России Владимир Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Робертом Фицо. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T00:39+0300

2026-05-09T00:39+0300

2026-05-09T00:39+0300

экономика

словакия

москва

украина

роберт фицо

владимир путин

сергей лавров

госдума

оон

обсе

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869797165.jpg?1778276374

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая встретится с премьером Словакии Робертом Фицо. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Словакии. Дипломатические отношения между Россией и Словакией установлены в день образования Словацкой Республики – 1 января 1993 года (дипотношения между СССР и Словакией поддерживались в 1939-1941 годах). 26 августа 1993 года был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой. Договорно-правовая база российско-словацких отношений насчитывает около 100 документов межгосударственного и межправительственного уровня. Российско-словацкие отношения в прошлые годы характеризовались высоким уровнем политического диалога, устойчивой динамикой сотрудничества в торгово-экономической области и других сферах. Состоялись визиты в Словакию президентов России Бориса Ельцина (1993 год), Владимира Путина (2005 год), Дмитрия Медведева (2010 год). Президент Словакии Рудольф Шустер посетил Россию в 2001 году (официальный визит), дважды в 2002 году, в 2003 году, Иван Гашпарович - в 2006 и 2014 годах, он также принял участие в торжествах в Москве по случаю годовщины Победы в 2005 и 2011 годах. Председатели правительства России были в Братиславе в 1995, 1997, 2008 и 2011 годах. Визиты словацких премьер-министров были более частыми: Владимир Мечьяр побывал в России дважды в 1993, 1995 и в 1998 годах, Микулаш Дзуринда – в 2003 году, Роберт Фицо в 2007-2016 годах посетил Россию шесть раз, Петер Пеллегрини был принят в Москве в 2019 и 2020 годах. Председатели национального совета Словакии побывали в России в 1996, 1999, 2003, 2007 и 2009 годах, в 2017-2019 годах – неоднократно, регулярными были встречи спикера словацкого парламента с председателем Государственной думы "на полях" международных мероприятий. Председатели Госдумы посещали Словакию в 1997, 2005 и 2013 годах. Ежегодно осуществлялись контакты руководителей внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках двусторонних и международных мероприятий. С началом СВО на Украине двусторонние отношения по инициативе словацкой стороны были фактически заморожены. Был полностью свернут политический диалог на всех уровнях, прекращена работа российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, приостановлено действие соглашений в сфере образования и науки, межрегиональных связей, остановлены культурные обмены. По итогам досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 года было сформировано новое правительство Словакии во главе с лидером партии "Направление – словацкая социал-демократия" Робертом Фицо. В апреле 2024 года президентом Словакии был избран выдвиженец правящей коалиции Петер Пеллегрини. Нынешнее руководство страны декларирует проведение прагматичного курса в отношении России. 22 декабря 2024 года Фицо посетил Москву с рабочим визитом. Состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров, которые продолжались два часа, Путин и Фицо обсудили тему энергетики, ситуацию вокруг Украины. Путин и Фицо высказались за восстановление традиционных экономических связей между Россией и Словакией. 9 мая 2025 года гФицо принял участие в торжествах в Москве, посвященных Дню Победы. Состоялась также двусторонняя встреча Фицо и Путина. 2 сентября 2025 года Путин и Фицо встретились в Пекине по случаю 80-летия Победы и окончания Второй Мировой войны. Положено начало восстановлению диалога руководителей внешнеполитических ведомств двух стран. 2 марта 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу с новым министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" Третьего Анталийского дипломатического форума. В последующем главы внешнеполитических ведомств встречались 25 сентября в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и 5 декабря в Валлетте (Мальта) "на полях" 31-го заседания СМИД ОБСЕ. 24 сентября 2025 года Лавров и Бланар провели встречу в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 28 октября 2025 года Лавров провел встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем "на полях" III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 13-15 января 2025 года Москву посетила делегация словацкого парламента во главе с вице-спикером, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко. В рамках визита состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Лавровым и первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. С 1993 года действует российско-словацкая межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 21-е заседание МПК состоялось 11-12 ноября 2021 года в Братиславе, 22-е планировалось провести в 2022 году в Екатеринбурге, но оно было отменено по инициативе словацкой стороны, работа МПК приостановлена. В феврале 2026 года Фицо заявил, что заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой должна быть восстановлена, состоится уже в первом полугодии 2026 года. По данным словацкой статистики, за январь-октябрь 2025 года товарооборот между Словакией и Россией составил почти 3,53 миллиарда евро, увеличившись на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. При этом импорт Словакии из России увеличился за этот период на 1,7% и достиг отметки в 3,36 миллиарда евро (95% составили энергоресурсы), заняв долю в 3,7% (8-е место) во всем словацком импорте. Экспорт Словакии в Россию продолжил снижение и за 10 месяцев 2025 года составил 166 миллионов евро, сократившись на 11,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, доля словацкого экспорта в Россию составила лишь 0,2% в экспорте республики. Осуществляется сотрудничество в атомной сфере. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе. В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года. В ноябре 2024 года стало известно, что Словакия воспользовалась возможностью продления договора до 2030 года. В рамках научно-техническое сотрудничества при участии Московского университета им М.В. Ломоносова был создан Международный лазерный центр в Братиславе. Между вузами России и Словакии заключено более 100 соглашений о проведении совместных конференций и семинаров, реализации проектов и исследований, а также обмене преподавателями и студентами. В апреле 2022 года министерство образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики в одностороннем порядке приостановило действие соглашений с Россией в образовательной и научно-технической сфере. В Братиславе был учрежден Российский центр науки и культуры, в Европейском фонде славянской письменности и культуры в Братиславе и в Прешовском университете с 2016 года действовали центры фонда "Русский мир", которые в настоящее время приостановили работу. В январе 2024 года министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры. Важной составляющей российско-словацких отношений всегда было межрегиональное сотрудничество. С февраля 2022 года по инициативе словацкой стороны в рамках реакции на события на Украине все контакты по межрегиональной линии приостановлены. В Словакии на всех уровнях поддерживается уважительное отношение к памяти павших за освобождение страны от нацизма советских воинов, осуществляется должный уход за их памятниками и захоронениями. По приглашению Фицо в торжествах по случаю 80-летия Словацкого национального восстания в августе 2024 года приняла участие делегация российской молодежи – потомков советских участников восстания. В рамках визита российская делегация была принята Фицо.

словакия

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, москва, украина, роберт фицо, владимир путин, сергей лавров, госдума, оон, обсе