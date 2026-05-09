Межгосударственные отношения России и Лаоса

2026-05-09T00:42+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Лаоса. Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛДНР) контакты между ЛНДР и СССР продолжили поступательно расти. В мае 1976 года в ходе визита в Москву генерального секретаря Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана была подписана совместная советско-лаосская декларация, заложившая основу сотрудничества в сферах культуры, науки, торговли и взаиморасчетов между двумя странами. СССР способствовал обеспечению обороноспособности, подъему национальной экономики ЛДНР. При содействии советских специалистов в Лаосе были открыты крупные промышленные предприятия, важные объекты транспортной инфраструктуры, учебные заведения, медицинские учреждения. Многие из них – такие, как госпиталь российско-лаосской дружбы "Миттапхаб" – работают и по сей день. 31 декабря 1991 года ЛНДР признала Российскую Федерацию правопреемницей СССР. 9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все эти годы ЛНДР остается надежным партнером и другом России, страны объединяет доверие, взаимопонимание и близкие подходы к основным мировым и региональным проблемам, что позволяет успешно взаимодействовать на международной арене. 12-16 октября 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. По итогам его переговоров с президентом России (2008-2012) Дмитрием Медведевым была принята декларация о стратегическом партнерстве, а также подписан ряд соглашений. В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с Сайнясоном. В мае 2016 года Путин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН. 12 сентября 2023 года Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. 17 октября 2023 года Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом "на полях" форума "Один пояс – один путь" в Пекине. 9 мая 2024 года Сисулит присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В тот же день состоялась рабочая встреча Путина с Сисулитом. 24 октября 2024 года Путин и Сисулит провели рабочую встречу "на полях" саммита БРИКС в Казани. 30 июля - 1 августа 2025 года Сисулит посетил Россию с официальным визитом. 30 июля состоялась его встреча с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. В тот же день в Даниловом ставропигиальном монастыре состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Сисулитом. 31 июля президент Лаоса встретился с Путиным в Кремле. 4 сентября 2025 года во Владивостоке Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, который прибыл в Россию для участия в пленарном заседании 10-го Восточного экономического форума 5 сентября. Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран. 21 апреля 2025 года в Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Лаоса Салемсая Коммасита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В тот же день лаосская делегация во главе с Коммаситом посетила Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, выпускником которого он является. 22 апреля Коммасит провел переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком при участии представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Состоялась также встреча с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым, она стала первой встречей представителей "Роскосмоса" и Республики Лаос. 9 мая 2025 года министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан в качестве специального представителя президента ЛНДР возглавил лаосскую делегацию на мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 26 июня 2025 года Лавров провел переговоры с Фомвиханом, находившимся в Москве с официальным визитом. Очередная рабочая встреча Лаврова с Фомвиханом прошла 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Налажены контакты по линии парламентов, ведомств и политических партий. 23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом. 18 сентября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту в рамках мероприятий четвертого Евразийского женского форума. Заместитель председателя Национального собрания Лаоса Соммад Фолсена принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе, который состоялся 22-23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. 7 октября 2025 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя СФ Николаем Журавлевым провела встречу с делегацией Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с членом Политбюро Народно-революционной партии Лаоса, председателем Центрального комитета Лаосского фронта национального развития Синлавонгом Кхутпхайтхуном. Страны наращивают взаимодействие в области безопасности и в правоохранительной сфере. В ходе визита в Лаос генерального прокурора Российской Федерации (2020-2025) Игоря Краснова 27-28 мая 2025 года была подписана Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой ЛНДР на 2025-2026 годы. Лаосские делегации регулярно посещают международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, организуемые Советом Безопасности РФ. В 13-й такой встрече, проходившей в Москве 27-29 мая 2025 года, участвовал заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности ЛНДР Вилай Лакхамфонг. 11 и 12 декабря 2025 года состоялся рабочий визит секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Лаос. Сергей Шойгу был принят Лакхамфонгом, Сипхандоном и Сисулитом. В рамках визита Шойгу также посетил "Завод российско-лаосской дружбы" по ремонту военной инженерной техники. Вьентьян занимает взвешенную позицию в контексте украинского кризиса, демонстрирует понимание причин проведения специальной военной операции. Лаос поддерживает большинство российских инициатив в Генеральной ассамблее ООН и не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям. В июле 2025 года Лаосу предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Сисулит заявил, что Лаос выражает желание стать членом БРИКС. В 2024 году товарооборот между Россией и Лаосом увеличился на 65% до 23,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – на 78% (18 миллионов), импорт – на 36% (5,8 миллиона). По итогам января-августа 2025 года в восемь раз вырос экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья в Лаос. Многократно вырос импорт продовольствия из Лаоса. Это, прежде всего, кофе, который впервые в 2025 году начал поставлять Лаос по железнодорожной линии через Китай и Казахстан. Россия импортирует зеленый кофе с плато Болавен. На сезон 2025/2026 с крупными российскими производителями заключены контракты на поставку 400 тонн зеленого кофе. Ведутся переговоры о создании логистических хабов в Лаосе (вблизи Вьентьяна) и Чунцине для консолидации и перевалки грузов. Особое внимание уделяется встречному экспорту российских товаров. Обсуждаются поставки российских удобрений и сапропеля – органического решения для повышения продуктивности сельхозземель. Лаос также экспортирует в Россию формованную и обработанную древесину и фанеру, импортирует бумагу и бумажные изделия, электроэнергию, кабели, наземный грузовой транспорт, резину и изделия из нее. В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ"). В сфере гидроэнергетики работает одна российская компания – "Регион-Ойл", она является долевым участником проекта строительства ГЭС "Секонг-4" вместе с предприятиями Лаоса и Таиланда. В сфере добычи полезных ископаемых работают только две российские компании – "ГранДепот" и "Нейланд", они занимаются геологоразведкой и геологическими исследованиями. В 2025 году запущена переработка лаосской продукции в особой экономической зоне "Липецк". С российской стороны лаосским партнерам предложена возможность размещения товаров на российских маркетплейсах. С 1979 года функционирует Межправительственная российско-лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 28 октября 2025 года в Москве прошло ее очередное, 18-е заседание. С ноября 2023 года некоторые банки Лаоса начали принимать платежные карты "Мир". В настоящее время сеть их приема расширена. В сфере атомной энергетики идет работа по формированию договорно-правовой базы. В июле 2025 года была подписана дорожная карта о сотрудничестве между госкорпорацией по атомной энергии "Росатом" и министерством промышленности и торговли Лаоса в области мирного использования атомной энергии на 2025-2026 годы. В документе идет речь как о строительстве атомной электростанции, так и о развитии медицинского и сельскохозяйственного применения атома. Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран. В январе 2018 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. Были достигнуты договоренности о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (в том числе об открытии во Вьентьяне представительства Минобороны России). В апреле 2019 года в России с официальным визитом побывал министр обороны ЛНДР Тянсамон Тяннялат. Состоялась встреча с Шойгу "на полях" Московской международной конференции по безопасности. 13 августа 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером правительства, министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Страны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. В документе указано, что страны будут взаимодействовать друг с другом в вопросах подготовки военных кадров, ремонта спецтехники, в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры и др. С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос". С 2018 года специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, очищая территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после бомбардировок США 1964-1973 годов. Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих. За четыре гуманитарные операции было подготовлено 99 саперов. Всего, по данным Минобороны, с ноября 2021 года сводный отряд разминирования очистил более 3,5 гектара территории и обнаружил 100 неразорвавшихся боеприпасов. 10 ноября 2024 года начался 7-й этап работ по гуманитарному разминированию участков территории в провинции Хуапхан специалистами МПЦ ВС РФ совместно с саперами инженерных войск народной армии Лаоса. В апреле 2025 года военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели курс подготовки личного состава специальных подразделений народной армии Лаоса (НАЛ) "Тайфун-2025" на лаосской территории. Курс посетили вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны Кхамьенг Оутхакайсон, заместитель министра обороны - начальник генерального штаба республики генерал-лейтенант Сайчай Коммасит и др. 9 мая 2025 года подразделения народной армии Лаоса принимали участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Во Вьентьяне работает завод вьетнамско-лаосской дружбы по капитальному ремонту российской и советской военной инженерной техники Лаос оказывает помощь в реабилитации раненых российских бойцов на безвозмездной основе в лечебно-санаторных учреждениях страны. В последние годы Россия активно содействует социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Россия реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов. По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Россия оказывает продовольственную помощь Лаосу. В апреле 2025 года Россия направила 149 тонн рыбных консервов стоимостью два миллиона долларов на организацию школьного питания в отдаленных провинциях Лаоса – Луангнамтха, Луангпхабанг и Пхонгсали с охватом 50 тысяч учащихся. 15 октября 2025 года РФ передала 99 тонн рыбных консервов и 23 тонн подсолнечного масла. 17 ноября 2025 года Россия передала школьное оборудование (включая проекторы, школьные доски, принтеры, канцтовары, глобусы и т.д.) для русскоязычных классов шести общеобразовательных школ во Вьентьяне, доставленное в Лаос в рамках гуманитарной помощи от имени руководства Русской православной церкви. Значительное внимание уделяется гуманитарной составляющей двусторонних отношений. Российский центр науки и культуры во Вьентьяне (РЦНК) содействует расширению обменов по линии академических учреждений, распространению в Лаосе русского языка, который изучается на курсах при Русском доме, в Лаосском национальном университете и Военном университете им. К. Фомвихана, а также в шести государственных общеобразовательных школах Вьентьяна. Важной сферой сотрудничества является образование. В общей сложности в России подготовлено более восьми тысяч гражданских и двух тысяч военных специалистов для Лаоса. Многие выпускники советских и российских вузов занимают руководящие позиции в партийно-государственном аппарате ЛНДР, командном составе народной армии Лаоса и правоохранительных органов страны, играют заметную роль в науке, культуре и искусстве, общественной жизни. Россия ежегодно предоставляет Лаосу квоты на обучение в российских вузах (100 стипендий). На повестке дня – строительство во Вьентьяне российско-лаосской школы с полным циклом обучения по совместной образовательной программе. Россия также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИД Лаоса. Осуществляются культурные обмены. В Москве действует межрегиональная общественная организация "Общество российско-лаосской дружбы". В апреле 2025 года первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Летом в храме начались занятия по русскому языку, в ноябре 2025 года состоялось соборное богослужение и освящение новых колоколов. Укрепляется кооперация в области туризма. В 2019-2024 годах россияне совершили 131 599 поездок в ЛНДР, а за шесть месяцев 2025 года их число составило 37 456. Лаос намерен вести работу для возобновления прямых авиаперелетов между Россией и Лаосом.

