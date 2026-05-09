https://1prime.ru/20260509/rossija-869798228.html

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины - 09.05.2026, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синишей Караном, председателем народной... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T00:45+0300

2026-05-09T00:45+0300

2026-05-09T00:45+0300

экономика

мировая экономика

республика сербская

босния и герцеговина

москва

милорад додик

владимир путин

сергей лавров

госдума

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869798228.jpg?1778276745

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синишей Караном, председателем народной скупщины Республики Сербской Ненадом Стевандичем и председателем партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорадом Додиком. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Боснии и Герцеговины. Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения. Россия и Босния и Герцеговина долгие годы поддерживали дружественные политические связи, был налажен регулярный двусторонний диалог с властями на общегосударственном и энтитетском (территориальных образований) уровнях. После начала СВО представители бошняков и хорватов в Сараево спровоцировали прекращение политического диалога с Россией на общегосударственном уровне. Вместе с тем поддерживаются и развиваются интенсивные контакты на высшем уровне с Республикой Сербской (энтитет в составе страны) и ее представителями в общебоснийских органах власти. Отдельные политические представители Боснии и Герцеговины от бошнякского народа в 2022-2025 годах делали заявления о "присоединении" Боснии и Герцеговины к антироссийским санкциям. При этом Республика Сербская последовательно выступает за нейтралитет БиГ по данному вопросу и неприсоединение Сараево к антироссийским ограничительным мерам. 17 июня 2022 года член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик посетил Петербургский международный экономический форум. "На полях" ПМЭФ состоялась встреча президента России Владимира Путина с Милорадом Додиком. Додик также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 20 сентября Милорад Додик посетил с рабочим визитом Москву. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались двусторонние отношения, энергетика, а также политическая ситуация в балканском регионе и мире. Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Милорада Додика состоялась 23 мая 2023 года. 21 февраля 2024 года президент Республики Сербской (2022-2025) Милорад Додик посетил торжественную церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Милорада Додика. В июне 2024 года президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, "на полях" которого 6 июня состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Милорада Додика прошла 25 октября 2024 года "на полях" саммита стран БРИКС в Казани. 1 апреля 2025 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве. 9 мая 2025 года делегация Республики Сербской во главе с Милорадом Додиком принимала участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В ходе визита Милорад Додик встретился с президентом России Владимиром Путиным. В июне 2025 года президент Республики Сербской Милорад Додик посетил Петербургский международный экономический форум. 2 октября 2025 года Милорад Додик принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". По окончании мероприятия Владимир Путин провел встречу с Милорадом Додиком. Поддерживается диалог по линии внешнеполитического ведомства. 1 марта 2024 года в Анталье "на полях" Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. 9 сентября 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, находившимся в Москве с визитом. 28 октября 2025 года глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел встречу с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком "на полях" III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 21-22 апреля 2026 года по приглашению президента Республики Сербской Синиши Карана состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко в Баня-Луку. В Баня-Луке Грушко провел встречи с президентом Республики Сербской Синишей Караном и председателем Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком. Развиваются контакты по парламентской линии. 17-22 марта 2024 года председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич посетил Москву с рабочим визитом. 19 марта 2024 года состоялась его рабочая встреча с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Ненад Стевандич также выступил на пленарном заседании Госдумы. В ходе визита также прошла его встреча с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 6-10 ноября 2024 года Ненад Стевандич снова посетил Москву с рабочим визитом. 7 ноября 2024 года состоялась его встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В тот же день Ненад Стевандич встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В июне 2025 года начала работу совместная комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Республики Сербской. 9 июня в Москве прошло ее первое заседание. Развивается сотрудничество по линии регионов РФ. В мае 2022 года делегация Иркутска совершила рабочую поездку в Республику Сербскую. В августе 2022 года делегация Республикой Сербской посетила Нижний Новгород. В сентябре 2023 года в Республике Сербской находилась делегация Свердловской области. В феврале 2024 года глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани. В июне 2024 года очередная рабочая встреча Рустама Минниханова с Милорадом Додиков прошла "на полях" Петербургского международного экономического форума. В августе 2024 года делегация города Восточное Сараево Республики Сербской посетила Нижний Новгород. В июне 2025 года глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Республики Сербской Милорад Додик провели очередную встречу "на полях" XXVIII Петербургского международного экономического форума. В результате договоренностей, достигнутых на этой встрече, 22-24 июля того же года представительная делегация Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра – министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко посетила Республику Сербскую. В ходе пребывания были организованы встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, председателем правительства Республики Сербской Радованом Вишковичем и председателем Народной скупщины Республики Сербской Ненадом Стевандичем. С 1 по 6 декабря 2025 года представительная делегация Молодежного совета Республики Сербской во главе с депутатом Народного собрания Республики Сербской Огненом Вукоевичем и главным политологом Генерального совета Республики Сербской Марией Слиепчевич посетила с официальным деловым визитом Краснодар. Согласно базе данных ООН по международной торговле Comtrade, импорт Боснии и Герцеговины из России в 2025 году составил 154,57 миллиона долларов. Более половины ввезенных товаров составили минеральное топливо, масла, продукты перегонки. Также спросом пользовались удобрения, алюминий, продукция самолетной и космической отраслей, органические химикаты, транспортные средства. Экспорт Боснии и Герцеговины в Россию в 2025 году составил 56,94 миллиона долларов. Его основу составила фармацевтическая продукция, питьевая продукция, а также неорганические химикаты, соединения драгоценных металлов и изотопы. В октябре 2005 года была создана межправительственная Российско-Боснийско-Герцеговинская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству. 25 сентября 2025 года в Сочи состоялось очередное заседание комиссии. Россия – один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. По данным на середину 2019 года, сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов. По состоянию на апрель 2021 года, в Боснии и Герцеговине было аккумулировано около одного миллиарда долларов прямых инвестиций. В структуре российского капитала в стране доминирующую позицию занимает АО "НефтегазИнКор" (дочерняя структура АО "Зарубежнефть"), приватизировавшее ключевые объекты топливно-энергетического комплекса Республики Сербской – нефтеперерабатывающий завод в городе Брод, завод моторных масел в городе Модрича и сеть из 84 АЗС. В сфере розничной торговли нефтепродуктами свое присутствие в БиГ поддерживает сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), контрольный пакет акций которой принадлежит российскому ПАО "Газпром нефть". В общей сложности в БиГ работают 37 АЗС "НИС", из них 27 – под брендом "Газпром". Босния и Герцеговина является традиционным потребителем российского природного газа. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов кубометров получает Республика Сербская, остальное – мусульманско-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины. Холдингом "Вертолеты России" реализован контракт на поставку для нужд МВД Республики Сербской вертолетов АНСАТ российского производства. Первые две машины были поставлены соответственно в 2020 и 2021 годах. В мае 2023 года президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что из-за новых обстоятельств усложнилась процедура транспортировки третьего вертолета. В сентябре 2025 года стало известно, что "Вертолеты России" полностью исполнили контракт по поставке вертолетов в Республику Сербскую. В сентябре 2012 года в Баня-Луке был открыт Информационный центр Фонда "Русский мир", в задачи которого входит популяризация в БиГ и РС российской культуры и русского языка. В марте 2019 года открылся Центр русского языка при философском факультете Университета Восточного Сараева в городе Пале. Главной задачей центра является обеспечение студентам и русистам из Боснии и Герцеговины доступа к изучению русского языка. На базе центра регулярно проводятся выставки, Дни русской культуры, презентации, посвященные истории России, лекции и собрания, на которых освещается общественная и культурная жизнь. В настоящее время в Боснии и Герцеговине работает уже пять подобных центров. Русский язык в Республике Сербской изучают более 12 тысяч школьников. За счет средств федерального бюджета гражданам Боснии и Герцеговины ежегодно выделяются стипендии на обучение в российских вузах (квота на 2024/25 учебный год – 40 мест, на 2025/26 учебный год – 65 мест). По состоянию на 2023 год между российскими и боснийскими университетами было заключено 35 соглашений о сотрудничестве, 30 из них – с вузами Республики Сербской. В частности, Университет Восточного Сараево связывают партнерские отношения с более чем десятком образовательных организаций РФ. В мае 2024 года в Баня-Луке прошел фестиваль "Дни России в Республике Сербской". В первый день форума состоялась международная конференция "Российско-сербские отношения в контексте формирования многополярного мирового порядка: опыт и перспективы". С 6 по 8 октября 2025 года в Республике Сербской прошли Дни духовной культуры России – проект министерства культуры РФ, направленный на популяризацию духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры и искусства за рубежом. В сентябре 2018 года в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Баня-Луке был заложен первый камень в основание православного храма в память о семье императора Николая II и центра российско-сербского духовного единства. В сентябре 2025 года в храме состоялось первое торжественное богослужение. На региональном уровне развиваются культурные связи – трем российским городам (Нижний Новгород, Краснодар и Коломна) присвоен статус городов-побратимов Восточного Сараево.

республика сербская

босния и герцеговина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, республика сербская, босния и герцеговина, москва, милорад додик, владимир путин, сергей лавров, госдума, совет федерации, газпром