Межгосударственные отношения России и Малайзии

Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Малайзии. Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года. Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август – официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия – АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави. В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 года официальный визит в Россию совершил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави. Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ (2008-2012) Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи Путина с Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия – АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи. 13 ноября 2018 года Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели встречу "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре. 5 сентября 2019 года состоялась очередная рабочая встреча Путина с Мохамадом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2024 года Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Премьер-министр Малайзии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. В 2024 году Малайзия стала страной – партнером БРИКС. Министр экономики Малайзии Рафизи Рамли представлял страну на саммите БРИКС в Казани, который прошел 22-24 октября. 13 мая 2025 года премьер Малайзии Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом. 14 мая состоялись переговоры с Путиным, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего углубления российско-малайзийского взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Состоялась также встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ибрагим посетил МГИМО, где выступил перед студентами, преподавателями и приглашенными гостями с лекцией и встретился с руководством вуза. В ходе визита состоялась торжественная церемония вручения премьер-министру диплома почетного доктора МГИМО. Ибрагим также пообщался с российскими бизнесменами. 15 мая Ибрагим прибыл в Казань для участия в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Состоялась также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 5-10 августа 2025 года верховный правитель Малайзии султан Ибрагим находился в России с государственным визитом. Это первый визит главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году. 6 августа Путин провел переговоры с султаном Ибрагимом в Кремле. Обсуждалось дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. В этот же день король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 7 августа султан Ибрагим посетил инновационный центр "Сколково", а также Государственный научный центр "НАМИ". В ходе пребывания в Казани 8-9 августа верховный правитель провел официальную встречу с Миннихановым и посетил Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). 19 сентября 2025 года король Малайзии прибыл с визитом в Казань. В аэропорту гостя встретил Минниханов. 21 сентября верховный правитель в сопровождении Минниханова посетил древний город Болгар, где ознакомился с его историей и достопримечательностями. 25 января 2026 года султан Ибрагим прибыл в Россию с частным визитом, в рамках которого 26 января прошла его встреча с Путиным. Встреча состоялась в Государственном Эрмитаже. Лидеры осмотрели экспозицию музея в сопровождении его генерального директора Михаила Пиотровского. Перед тем как покинуть Эрмитаж, верховный правитель Малайзии оставил запись в книге почетных гостей. После посещения музея главы государств продолжили общение в формате рабочего завтрака. Осуществляется взаимодействие на уровне правительств двух стран. 25 июня 2025 года заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом. 7 октября 2025 года премьер Малайзии Ибрагим провел встречу с Оверчуком "на полях" 20-го Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре (Малайзия). В этот же день Оверчук провел рабочую встречу с Юсуфом. Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. 10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан провели рабочую встречу в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Развиваются межпарламентские связи. 29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом "на полях" шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. 22 сентября 2025 года делегация Федерального Собрания приняла участие в 46-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре (Малайзия). Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и заместитель председателя сената Малайзии Нур Джазлан, возглавляющие группы по сотрудничеству верхних палат парламентов, провели беседу "на полях" Генассамблеи АИПА. Поддерживаются межведомственные контакты. 26-27 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Малайзию. Состоялись переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе поездки он также провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов, в том числе с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином, главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином. Осуществляются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств. Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, региональных интеграционных объединений, Организации исламского сотрудничества, совместно способствуют продвижению стратегического партнерства Россия – АСЕАН. Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии. Основу российского экспорта в Малайзию составляют углеводороды, продукция химической промышленности и металлургии, сельскохозяйственные культуры. При этом наблюдается оживление деловой активности по всем направлениям двусторонней торговли: от закупок удобрений до поставок медицинского оборудования. Из перспективных направлений сотрудничества – обмен информационными технологиями, выстраивание промышленной кооперации, реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики. По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил 3,2 миллиарда долларов. В январе-августе 2025 года двусторонний торговый оборот увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,47 миллиарда долларов. Основным драйвером роста является оборудование и различные механические устройства, в особенности вычислительные машины. По итогам 2024 года Россия стала ключевым экспортным направлением этой продукции (свыше 22% совокупных поставок Малайзии за рубеж по этой категории). Также Россия импортирует из Малайзии сельскохозяйственную продукцию, такую как пальмовое масло, рис и фрукты. По итогам 2024 года Россия впервые заняла первое место в списке ведущих поставщиков удобрений в Малайзию с долей свыше 26%. За восемь месяцев 2025 года экспорт российских удобрений в Малайзию вырос на 124% относительно этого же периода прошлого года. Россия также стабильно входит в топ-3 ключевых экспортеров каменного угля и угольных брикетов в Малайзию, обеспечивая 7,5% совокупного импорта Малайзией этой продукции. В 2024 году экспортные объемы по поставкам нефтепродуктов в Малайзию составили порядка пяти миллионов тонн. С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета. В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано соглашение о создании Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК). Очередное 4-е заседание межправкомиссии прошло 10 ноября 2025 года на малайзийском острове Лангкави. Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ. В октябре 2023 года страна признала сертификаты "халяль", выдаваемые двумя российскими организациями. В мае 2024 года был согласован ветеринарный сертификат на поставки в эту страну говядины и субпродуктов крупного рогатого скота. В ноябре 2024 года был подписан меморандум о поставках российский пшеницы на малайзийский рынок. Россия намерена в ближайшее время начать ежегодные поставки в Малайзию от 600 до 700 тысяч тонн пшеницы. В марте 2025 года первое российское предприятие получило право на экспорт молочной продукции в Малайзию. В августе 2025 года Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы (кур и индеек) в королевство. В 1999 году была создана российско-малайзийская Межправительственная совместная комиссия по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности. Малайзия – ключевой и давний партнер "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии, военно-техническое сотрудничество с которым имеет объективные перспективы для дальнейшего развития. Вооруженные силы страны продолжают эксплуатировать поставленную ранее российскую продукцию военного назначения, включая самолеты, вертолеты, технику сухопутных войск, средства ПВО. Истребители Су-30МКМ составляют основу королевских ВВС и проходят техническое обслуживание на совместном российско-малайзийском предприятии Aerospace Technology System Corporation на территории страны. В мае 2025 года "Рособоронэкспорт" впервые за шесть лет принял участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая прошла с 20 по 24 мая в Малайзии. На выставке состоялась торжественная церемония, в рамках которой холдинг "Вертолеты России" вручил награды малайзийским эксплуатантам российской техники – департаменту пожарно-спасательной службы Малайзии и компании AIROD, которые уже порядка 30 лет активно эксплуатируют вертолеты семейства Ми-17. 20-23 апреля 2026 года в Малайзии прошла крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026, в которой от России приняли участие "Рособоронэкспорт", а также предприятия российского ОПК, в том числе АО "Концерн "Калашников". Премьер Малайзии Ибрагим одним из первых посетил российский павильон. Малайзия – давний партнер России в сфере космоса. В октябре 2007 года был осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле. В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту были выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника. Развивается сотрудничество в атомной сфере. В августе 2025 года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что начата работа над соглашением между правительствами России и Малайзии о поставках плавучих атомных электростанций (ПАТЭС). Россия также готова предложить Малайзии решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов. Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма. С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры. В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы. Многие годы Россия является для малайзийских студентов одним из популярных и привлекательных направлений для получения высшего образования. В настоящее время около 700 малайзийских граждан получают образование в России, в том числе за счет квоты правительства РФ. Между вузами и научными организациями двух стран действует более 150 соглашений о научном образовательном сотрудничестве и академических обменах. Дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без дополнительной аккредитации. 10 ноября 2025 года глава Минобрнауки России Валерий Фальков и министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир дали старт первому Российско-Малайзийскому образовательному форуму. Мероприятие на острове Лангкави объединило более 120 представителей российских и малайзийских университетов. В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в малайзийском Институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны – Университете Малайя. С декабря 2024 года на базе Университета-колледжа Паханг функционирует Центр русского языка. В октябре 2025 года Алтайский государственный педагогический университет открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе малайзийского Университета султана Идриса. В учреждении прошли обучение уже более 120 человек. Также научный коллектив Алтайского государственного педагогического университета реализовал проект по продвижению русского языка и образования на русском языке – создана образовательная платформа по математике и точным наукам на русском языке, а также разработаны двуязычный сайт с результатами исследований, методические материалы для педагогов (включая электронные рекомендации), учебное пособие по проектной деятельности в точных науках. Ведется работа по созданию представительства Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе Малайзийского исследовательского акселератора технологий и инноваций. В ноябре 2025 года НИЯУ "МИФИ" подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии – Техническим университетом Малакки и Университетом Путры. Развивается туристическая сфера. Для граждан России в Малайзии действует безвизовый режим до 30 дней. В настоящее время на финальной стадии находится соглашение с Малайзией по отмене визовых формальностей. Россия и Малайзия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения. В 2024 году Малайзию посетила почти 131 тысяча российских туристов, что является новым историческим рекордом. Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию 4-е место среди европейских стран по числу посетителей и 17-е место среди всех стран. Число туристов из Малайзии в Россию составило 3,7 тысячи человек. Рост за год – 222,8%. За первое полугодие 2025 года российский турпоток в Малайзию вырос на 11,7% в годовом выражении и достиг 78,6 тысячи визитов. В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.

