Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Межгосударственные отношения России и Малайзии - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260509/rossija-869799305.html
Межгосударственные отношения России и Малайзии
Межгосударственные отношения России и Малайзии - 09.05.2026, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Малайзии
Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T00:48+0300
2026-05-09T00:48+0300
мировая экономика
экономика
малайзия
рф
казань
владимир путин
рустам минниханов
алексей оверчук
асеан
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869799305.jpg?1778276932
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Малайзии. Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года. Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август – официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия – АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави. В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 года официальный визит в Россию совершил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави. Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ (2008-2012) Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи Путина с Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия – АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи. 13 ноября 2018 года Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели встречу "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре. 5 сентября 2019 года состоялась очередная рабочая встреча Путина с Мохамадом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2024 года Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.  Премьер-министр Малайзии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. В 2024 году Малайзия стала страной – партнером БРИКС.  Министр экономики Малайзии Рафизи Рамли представлял страну на саммите БРИКС в Казани, который прошел 22-24 октября. 13 мая 2025 года премьер Малайзии Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом.  14 мая состоялись переговоры с Путиным, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего углубления российско-малайзийского взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Состоялась также встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ибрагим посетил МГИМО, где выступил перед студентами, преподавателями и приглашенными гостями с лекцией и встретился с руководством вуза. В ходе визита состоялась торжественная церемония вручения премьер-министру диплома почетного доктора МГИМО. Ибрагим также пообщался с российскими бизнесменами. 15 мая Ибрагим прибыл в Казань для участия в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Состоялась также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 5-10 августа 2025 года верховный правитель Малайзии султан Ибрагим находился в России с государственным визитом.  Это первый визит главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году. 6 августа Путин провел переговоры с султаном Ибрагимом в Кремле. Обсуждалось дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.  В этот же день король Малайзии  возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 7 августа султан Ибрагим посетил инновационный центр "Сколково",  а также Государственный научный центр "НАМИ". В ходе пребывания в Казани 8-9 августа верховный правитель провел официальную встречу с Миннихановым и посетил Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). 19 сентября 2025 года король Малайзии прибыл с визитом в Казань. В аэропорту гостя встретил  Минниханов. 21 сентября верховный правитель в сопровождении Минниханова посетил древний город Болгар, где ознакомился с его историей и достопримечательностями. 25 января 2026 года султан Ибрагим прибыл в Россию с частным визитом,  в рамках которого 26 января прошла его встреча с Путиным. Встреча состоялась в Государственном Эрмитаже. Лидеры осмотрели экспозицию музея в сопровождении его генерального директора Михаила Пиотровского.  Перед тем как покинуть Эрмитаж, верховный правитель Малайзии оставил запись в книге почетных гостей. После посещения музея главы государств продолжили общение в формате рабочего завтрака. Осуществляется взаимодействие на уровне правительств двух стран. 25 июня 2025 года заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом. 7 октября 2025 года премьер Малайзии Ибрагим провел встречу с Оверчуком "на полях" 20-го Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре (Малайзия).  В этот же день Оверчук провел рабочую встречу с Юсуфом. Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. 10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан провели рабочую встречу в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Развиваются межпарламентские связи. 29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом "на полях" шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. 22 сентября 2025 года делегация Федерального Собрания приняла участие в 46-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре (Малайзия). Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и заместитель председателя сената Малайзии Нур Джазлан, возглавляющие группы по сотрудничеству верхних палат парламентов, провели беседу "на полях" Генассамблеи АИПА. Поддерживаются межведомственные контакты. 26-27 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Малайзию. Состоялись переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе поездки он также провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов, в том числе с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином,  главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином. Осуществляются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств. Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, региональных интеграционных объединений, Организации исламского сотрудничества, совместно способствуют продвижению стратегического партнерства Россия – АСЕАН. Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии. Основу российского экспорта в Малайзию составляют углеводороды, продукция химической промышленности и металлургии, сельскохозяйственные культуры. При этом наблюдается оживление деловой активности по всем направлениям двусторонней торговли: от закупок удобрений до поставок медицинского оборудования. Из перспективных направлений сотрудничества – обмен информационными технологиями, выстраивание промышленной кооперации, реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики. По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил 3,2 миллиарда долларов. В январе-августе 2025 года двусторонний торговый оборот увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,47 миллиарда долларов. Основным драйвером роста является оборудование и различные механические устройства, в особенности вычислительные машины. По итогам 2024 года Россия стала ключевым экспортным направлением этой продукции (свыше 22% совокупных поставок Малайзии за рубеж по этой категории). Также Россия импортирует из Малайзии сельскохозяйственную продукцию, такую как пальмовое масло, рис и фрукты. По итогам 2024 года Россия впервые заняла первое место в списке ведущих поставщиков удобрений в Малайзию с долей свыше 26%. За восемь месяцев 2025 года экспорт российских удобрений в Малайзию вырос на 124% относительно этого же периода прошлого года. Россия также стабильно входит в топ-3 ключевых экспортеров каменного угля и угольных брикетов в Малайзию, обеспечивая 7,5% совокупного импорта Малайзией этой продукции. В 2024 году экспортные объемы по поставкам нефтепродуктов в Малайзию составили порядка пяти миллионов тонн. С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета. В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано соглашение о создании Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК). Очередное 4-е заседание межправкомиссии прошло 10 ноября 2025 года на малайзийском острове Лангкави. Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ. В октябре 2023 года страна признала сертификаты "халяль", выдаваемые двумя российскими организациями. В мае 2024 года был согласован ветеринарный сертификат на поставки в эту страну говядины и субпродуктов крупного рогатого скота. В ноябре 2024 года был подписан меморандум о поставках российский пшеницы на малайзийский рынок. Россия намерена в ближайшее время начать ежегодные поставки в Малайзию от 600 до 700 тысяч тонн пшеницы. В марте 2025 года первое российское предприятие получило право на экспорт молочной продукции в Малайзию. В августе 2025 года Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы (кур и индеек) в королевство. В 1999 году была создана российско-малайзийская Межправительственная совместная комиссия по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности. Малайзия – ключевой и давний партнер "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии, военно-техническое сотрудничество с которым имеет объективные перспективы для дальнейшего развития. Вооруженные силы страны продолжают эксплуатировать поставленную ранее российскую продукцию военного назначения, включая самолеты, вертолеты, технику сухопутных войск, средства ПВО. Истребители Су-30МКМ составляют основу королевских ВВС и проходят техническое обслуживание на совместном российско-малайзийском предприятии Aerospace Technology System Corporation на территории страны. В мае 2025 года "Рособоронэкспорт" впервые за шесть лет принял участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая прошла с 20 по 24 мая в Малайзии.  На выставке состоялась торжественная церемония, в рамках которой холдинг "Вертолеты России" вручил награды малайзийским эксплуатантам российской техники – департаменту пожарно-спасательной службы Малайзии и компании AIROD,  которые уже порядка 30 лет активно эксплуатируют вертолеты семейства Ми-17. 20-23 апреля 2026 года в Малайзии прошла крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026, в которой от России приняли участие "Рособоронэкспорт", а также предприятия российского ОПК, в том числе АО "Концерн "Калашников".  Премьер Малайзии Ибрагим одним из первых посетил российский павильон. Малайзия – давний партнер России в сфере космоса. В октябре 2007 года был осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле. В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту были выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника. Развивается сотрудничество в атомной сфере. В августе 2025 года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что начата работа над соглашением между правительствами России и Малайзии о поставках плавучих атомных электростанций (ПАТЭС). Россия также готова предложить Малайзии решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов. Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма. С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры. В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы. Многие годы Россия является для малайзийских студентов одним из популярных и привлекательных направлений для получения высшего образования. В настоящее время около 700 малайзийских граждан получают образование в России, в том числе за счет квоты правительства РФ. Между вузами и научными организациями двух стран действует более 150 соглашений о научном образовательном сотрудничестве и академических обменах. Дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без дополнительной аккредитации. 10 ноября 2025 года глава Минобрнауки России Валерий Фальков и министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир дали старт первому Российско-Малайзийскому образовательному форуму. Мероприятие на острове Лангкави объединило более 120 представителей российских и малайзийских университетов. В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в малайзийском Институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны – Университете Малайя.  С декабря 2024 года на базе Университета-колледжа Паханг функционирует Центр русского языка.  В октябре 2025 года Алтайский государственный педагогический университет открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе малайзийского Университета султана Идриса. В учреждении прошли обучение уже более 120 человек. Также научный коллектив Алтайского государственного педагогического университета реализовал проект по продвижению русского языка и образования на русском языке – создана образовательная платформа по математике и точным наукам на русском языке, а также разработаны двуязычный сайт с результатами исследований, методические материалы для педагогов (включая электронные рекомендации), учебное пособие по проектной деятельности в точных науках. Ведется работа по созданию представительства Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе Малайзийского исследовательского акселератора технологий и инноваций. В ноябре 2025 года НИЯУ "МИФИ" подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии – Техническим университетом Малакки и Университетом Путры. Развивается туристическая сфера. Для граждан России в Малайзии действует безвизовый режим до 30 дней. В настоящее время на финальной стадии находится соглашение с Малайзией по отмене визовых формальностей.  Россия и Малайзия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения. В 2024 году Малайзию посетила почти 131 тысяча российских туристов, что является новым историческим рекордом. Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию 4-е место среди европейских стран по числу посетителей и 17-е место среди всех стран. Число туристов из Малайзии в Россию составило 3,7 тысячи человек. Рост за год – 222,8%. За первое полугодие 2025 года российский турпоток в Малайзию вырос на 11,7% в годовом выражении и достиг 78,6 тысячи визитов. В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.
малайзия
рф
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, малайзия, рф, казань, владимир путин, рустам минниханов, алексей оверчук, асеан, рособоронэкспорт, мгимо
Мировая экономика, Экономика, МАЛАЙЗИЯ, РФ, КАЗАНЬ, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Алексей Оверчук, АСЕАН, Рособоронэкспорт, МГИМО
00:48 09.05.2026
 
Межгосударственные отношения России и Малайзии

Межгосударственные отношения России и Малайзии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Малайзии.
Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года.
Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август – официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия – АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави.
В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 года официальный визит в Россию совершил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави.
Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ (2008-2012) Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи Путина с Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия – АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи.
13 ноября 2018 года Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели встречу "на полях" Восточноазиатского саммита в Сингапуре.
5 сентября 2019 года состоялась очередная рабочая встреча Путина с Мохамадом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.
4 сентября 2024 года Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.  Премьер-министр Малайзии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
В 2024 году Малайзия стала страной – партнером БРИКС.  Министр экономики Малайзии Рафизи Рамли представлял страну на саммите БРИКС в Казани, который прошел 22-24 октября.
13 мая 2025 года премьер Малайзии Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом.  14 мая состоялись переговоры с Путиным, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего углубления российско-малайзийского взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Состоялась также встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ибрагим посетил МГИМО, где выступил перед студентами, преподавателями и приглашенными гостями с лекцией и встретился с руководством вуза. В ходе визита состоялась торжественная церемония вручения премьер-министру диплома почетного доктора МГИМО. Ибрагим также пообщался с российскими бизнесменами.
15 мая Ибрагим прибыл в Казань для участия в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Состоялась также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
5-10 августа 2025 года верховный правитель Малайзии султан Ибрагим находился в России с государственным визитом.  Это первый визит главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
6 августа Путин провел переговоры с султаном Ибрагимом в Кремле. Обсуждалось дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.  В этот же день король Малайзии  возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
7 августа султан Ибрагим посетил инновационный центр "Сколково",  а также Государственный научный центр "НАМИ".
В ходе пребывания в Казани 8-9 августа верховный правитель провел официальную встречу с Миннихановым и посетил Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех").
19 сентября 2025 года король Малайзии прибыл с визитом в Казань. В аэропорту гостя встретил  Минниханов. 21 сентября верховный правитель в сопровождении Минниханова посетил древний город Болгар, где ознакомился с его историей и достопримечательностями.
25 января 2026 года султан Ибрагим прибыл в Россию с частным визитом,  в рамках которого 26 января прошла его встреча с Путиным. Встреча состоялась в Государственном Эрмитаже. Лидеры осмотрели экспозицию музея в сопровождении его генерального директора Михаила Пиотровского.  Перед тем как покинуть Эрмитаж, верховный правитель Малайзии оставил запись в книге почетных гостей. После посещения музея главы государств продолжили общение в формате рабочего завтрака.
Осуществляется взаимодействие на уровне правительств двух стран. 25 июня 2025 года заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом. 7 октября 2025 года премьер Малайзии Ибрагим провел встречу с Оверчуком "на полях" 20-го Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре (Малайзия).  В этот же день Оверчук провел рабочую встречу с Юсуфом.
Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.
10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан провели рабочую встречу в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.
Развиваются межпарламентские связи.
29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом "на полях" шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
22 сентября 2025 года делегация Федерального Собрания приняла участие в 46-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре (Малайзия). Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и заместитель председателя сената Малайзии Нур Джазлан, возглавляющие группы по сотрудничеству верхних палат парламентов, провели беседу "на полях" Генассамблеи АИПА.
Поддерживаются межведомственные контакты.
26-27 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Малайзию. Состоялись переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе поездки он также провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов, в том числе с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином,  главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином.
Осуществляются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств.
Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, региональных интеграционных объединений, Организации исламского сотрудничества, совместно способствуют продвижению стратегического партнерства Россия – АСЕАН.
Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии.
Основу российского экспорта в Малайзию составляют углеводороды, продукция химической промышленности и металлургии, сельскохозяйственные культуры. При этом наблюдается оживление деловой активности по всем направлениям двусторонней торговли: от закупок удобрений до поставок медицинского оборудования. Из перспективных направлений сотрудничества – обмен информационными технологиями, выстраивание промышленной кооперации, реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики.
По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил 3,2 миллиарда долларов. В январе-августе 2025 года двусторонний торговый оборот увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,47 миллиарда долларов.
Основным драйвером роста является оборудование и различные механические устройства, в особенности вычислительные машины. По итогам 2024 года Россия стала ключевым экспортным направлением этой продукции (свыше 22% совокупных поставок Малайзии за рубеж по этой категории). Также Россия импортирует из Малайзии сельскохозяйственную продукцию, такую как пальмовое масло, рис и фрукты.
По итогам 2024 года Россия впервые заняла первое место в списке ведущих поставщиков удобрений в Малайзию с долей свыше 26%. За восемь месяцев 2025 года экспорт российских удобрений в Малайзию вырос на 124% относительно этого же периода прошлого года.
Россия также стабильно входит в топ-3 ключевых экспортеров каменного угля и угольных брикетов в Малайзию, обеспечивая 7,5% совокупного импорта Малайзией этой продукции.
В 2024 году экспортные объемы по поставкам нефтепродуктов в Малайзию составили порядка пяти миллионов тонн.
С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета.
В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано соглашение о создании Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК).
Очередное 4-е заседание межправкомиссии прошло 10 ноября 2025 года на малайзийском острове Лангкави.
Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ.
В октябре 2023 года страна признала сертификаты "халяль", выдаваемые двумя российскими организациями.
В мае 2024 года был согласован ветеринарный сертификат на поставки в эту страну говядины и субпродуктов крупного рогатого скота.
В ноябре 2024 года был подписан меморандум о поставках российский пшеницы на малайзийский рынок. Россия намерена в ближайшее время начать ежегодные поставки в Малайзию от 600 до 700 тысяч тонн пшеницы.
В марте 2025 года первое российское предприятие получило право на экспорт молочной продукции в Малайзию.
В августе 2025 года Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы (кур и индеек) в королевство.
В 1999 году была создана российско-малайзийская Межправительственная совместная комиссия по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности.
Малайзия – ключевой и давний партнер "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии, военно-техническое сотрудничество с которым имеет объективные перспективы для дальнейшего развития. Вооруженные силы страны продолжают эксплуатировать поставленную ранее российскую продукцию военного назначения, включая самолеты, вертолеты, технику сухопутных войск, средства ПВО. Истребители Су-30МКМ составляют основу королевских ВВС и проходят техническое обслуживание на совместном российско-малайзийском предприятии Aerospace Technology System Corporation на территории страны.
В мае 2025 года "Рособоронэкспорт" впервые за шесть лет принял участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая прошла с 20 по 24 мая в Малайзии.  На выставке состоялась торжественная церемония, в рамках которой холдинг "Вертолеты России" вручил награды малайзийским эксплуатантам российской техники – департаменту пожарно-спасательной службы Малайзии и компании AIROD,  которые уже порядка 30 лет активно эксплуатируют вертолеты семейства Ми-17.
20-23 апреля 2026 года в Малайзии прошла крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026, в которой от России приняли участие "Рособоронэкспорт", а также предприятия российского ОПК, в том числе АО "Концерн "Калашников".  Премьер Малайзии Ибрагим одним из первых посетил российский павильон.
Малайзия – давний партнер России в сфере космоса. В октябре 2007 года был осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле.
В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту были выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника.
Развивается сотрудничество в атомной сфере. В августе 2025 года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что начата работа над соглашением между правительствами России и Малайзии о поставках плавучих атомных электростанций (ПАТЭС). Россия также готова предложить Малайзии решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов.
Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма.
С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры.
В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы.
Многие годы Россия является для малайзийских студентов одним из популярных и привлекательных направлений для получения высшего образования.
В настоящее время около 700 малайзийских граждан получают образование в России, в том числе за счет квоты правительства РФ.
Между вузами и научными организациями двух стран действует более 150 соглашений о научном образовательном сотрудничестве и академических обменах.
Дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без дополнительной аккредитации.
10 ноября 2025 года глава Минобрнауки России Валерий Фальков и министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир дали старт первому Российско-Малайзийскому образовательному форуму. Мероприятие на острове Лангкави объединило более 120 представителей российских и малайзийских университетов.
В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в малайзийском Институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны – Университете Малайя.  С декабря 2024 года на базе Университета-колледжа Паханг функционирует Центр русского языка.  В октябре 2025 года Алтайский государственный педагогический университет открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе малайзийского Университета султана Идриса. В учреждении прошли обучение уже более 120 человек. Также научный коллектив Алтайского государственного педагогического университета реализовал проект по продвижению русского языка и образования на русском языке – создана образовательная платформа по математике и точным наукам на русском языке, а также разработаны двуязычный сайт с результатами исследований, методические материалы для педагогов (включая электронные рекомендации), учебное пособие по проектной деятельности в точных науках.
Ведется работа по созданию представительства Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе Малайзийского исследовательского акселератора технологий и инноваций. В ноябре 2025 года НИЯУ "МИФИ" подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии – Техническим университетом Малакки и Университетом Путры.
Развивается туристическая сфера. Для граждан России в Малайзии действует безвизовый режим до 30 дней. В настоящее время на финальной стадии находится соглашение с Малайзией по отмене визовых формальностей.  Россия и Малайзия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения. В 2024 году Малайзию посетила почти 131 тысяча российских туристов, что является новым историческим рекордом. Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию 4-е место среди европейских стран по числу посетителей и 17-е место среди всех стран. Число туристов из Малайзии в Россию составило 3,7 тысячи человек. Рост за год – 222,8%. За первое полугодие 2025 года российский турпоток в Малайзию вырос на 11,7% в годовом выражении и достиг 78,6 тысячи визитов.
В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.
 
ЭкономикаМировая экономикаМАЛАЙЗИЯРФКАЗАНЬВладимир ПутинРустам МиннихановАлексей ОверчукАСЕАНРособоронэкспортМГИМО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала