Межгосударственные отношения России и Южной Осетии
Президент России Владимир Путин 9 мая встретится с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 9 мая встретится с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Южной Осетии.
26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.
18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды.
Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют около 120 документов, продолжается работа по ее расширению и совершенствованию.
Приоритетное внимание в динамично развивающихся российско-югоосетинских отношениях уделяется вопросам становления Республики в качестве современного демократического государства, социально-экономического развития, обеспечения надежной безопасности и укрепления международных позиций.
13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации (2008-2012) Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Тибилова состоялся 21 марта 2017 года.
2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран.
14 ноября 2017 года Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов.
В последующем Бибилов посещал Россию с рабочими визитами в августе 2018 года, в марте 2019 года и в марте 2020 года.
23 июня 2020 года Бибилов прибыл в Россию с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
16 марта 2023 года Путин встретился с избранным в 2022 году президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
10 мая 2025 года в Москве состоялась встреча Путина с Гаглоевым, прибывшим в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
4 марта 2026 года в ходе рабочего визита Гаглоева в Москву состоялись встречи с заместителем председателя правительства Александром Новаком и с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
24 марта 2026 года Гаглоев отправился с очередным рабочим визитом в Москву. 25 марта состоялась его встреча с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
1 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.
4 октября 2024 года Лавров провел встречу с Джиоевым.
Состоялась также трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой.
15 июня 2022 года Лавров встретился с Гаглоевым в Москве, а 3 октября 2023 года в Сочи состоялись их переговоры в присутствии югоосетинского министра иностранных дел.
Очередная рабочая встреча Лаврова и Джиоева прошла 1 октября 2025 года в Сочи. Состоялись также трехсторонние переговоры с участием глав внешнеполитических ведомств России, Южной Осетии и Абхазии.
Наращиваются межпарламентские связи. В Совете Федерации и Государственной думе РФ действуют группы по связям с парламентом Южной Осетии.
9-10 октября 2023 года состоялся официальный визит председателя югоосетинского парламента Алана Алборова, в рамках которого прошли его встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В марте 2024 года Алборов возглавил делегацию югоосетинских наблюдателей на выборах президента России. 16 марта состоялась встреча Алборова с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.
26 ноября 2024 года состоялась встреча Володина с председателем парламента Южной Осетии Аланом Маргиевым.
Делегации двух стран плотно взаимодействуют в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Активно работает межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованная в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года.
Очередное, 23-е заседание МПК прошло 26 мая 2025 года "на полях" Кавказского инвестиционного форума в городе Минеральные Воды.
Российская Федерация оказывает Южной Осетии масштабное содействие в социально-экономическом развитии. С 2011 года реализуются инвестиционные программы содействия развитию республики на средства, выделенные из бюджета России.
С момента признания независимости Южной Осетии Россия направила на развитие республики около 113 миллиардов рублей. Средства были использованы на восстановление около ста социально важных объектов – инженерных сетей, дорог, больниц, школ и детских садов.
27 декабря 2025 года было подписано Соглашение о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы.
При ее выполнении российская финансовая помощь составит 90% от общего объема, из которых 73% будет направлено из российского бюджета, а 17% предоставят российские банки на реализацию конкретных проектов в Южной Осетии. Остальные средства будут выделены из местного бюджета.
Россия также оказывает финансовую помощь Южной Осетии, в 2025 году ее размер составил 7,035 миллиарда рублей, в том числе 5,942 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Южной Осетии, за исключением инвестиций.
Согласно утвержденному в декабре 2025 года госбюджету республики на 2026 год, финансовая помощь России составит 6,995 миллиарда рублей.
Российская Федерация является основным торговым партнером Южной Осетии. В 2024 году товарооборот составил 100,4 миллиона долларов (в том числе экспорт – 70,6 миллиона долларов, импорт – 29,8 миллиона долларов).
За последние пять лет взаимная торговля между странами выросла на 14,5%.
В настоящее время между РФ и Южной Осетией заключено около ста соглашений, способствующих товарообороту. Югоосетинская продукция попадает на российский рынок с нулевой пошлиной. В Цхинвале работает специализированный таможенный пост ФТС России, который помогает оформить грузы и получить сопроводительные документы.
Между странами подписано соглашение о создании курортно-гостиничного комплекса. Есть планы развития тепличных хозяйств. В проработке находится вопрос создания в Южной Осетии особой экономической зоны.
Развивается сотрудничество в газовой области. В частности, "Газпром" выделил 15 миллиардов рублей на строительство в республике газопровода Дзаурикау-Цхинвал. Этот проект в "Газпроме" назвали некоммерческим.
Его пуск был произведен 26 августа 2009 года в Цхинвале, производительность составляет 252,5 миллионов кубометров в год. В апреле 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года. В соответствии с документом планируется обеспечить газом порядка 200 населенных пунктов республики, построить более 520 километров межпоселковых и 370 километров внутрипоселковых газопроводов.
На основании соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности РФ и Южной Осетии.
По соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.
31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии.
Южная Осетия и Россия регулярно проводят совместные военные учения с применением различного оружия и техники, способствующие поддержанию постоянной боеготовности воинских подразделений, а также безопасности республики.
В Цхинвале действует Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел.
Россия оказывает материально-техническую помощь вооруженным силам республики.
По контракту с Минобороны России офицерские кадры для югоосетинской армии готовятся в российских военно-учебных заведениях. В настоящее время в российских вузах проходят обучение порядка 200 представителей армии Южной Осетии.
Благодаря инициативе первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко деятельность фонда "Защитники Отечества", занимающегося этой работой, теперь распространена и на Южную Осетию.
23 декабря 2025 года в Москве договорились об открытии в Цхинвале филиала представительства фонда "Защитники Отечества", которое будет заниматься вовлечением участников СВО и членов их семей в общероссийские программы, в том числе включающие медицинскую и психологическую помощь, содействие в переподготовке и получении образования и многое другое.
Стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере и образовании.
4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял конституционный закон "О государственных языках Республики Южная Осетия", в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.
28 октября 2020 года с целью популяризации русского языка и культуры на базе Югоосетинского государственного университета открыт центр фонда "Русский Мир".
Россия ежегодно выделяет образовательные квоты для югоосетинских абитуриентов. В 2025 году республике было выделено 22 места. Среди востребованных специальностей – математика и механика, компьютерные науки, информатика и вычислительная техника, архитектура и дизайн.
Многоплановый характер носит взаимодействие с Южной Осетией по линии субъектов РФ. Двусторонние документы и протоколы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписаны, в частности, по линии Архангельской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ульяновской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Крым.
В соответствии с конституцией, Республика Южная Осетия на основе этнического, национального, историко-территориального единства, социально-экономической и культурной интеграции строит особые отношения с Республикой Северная Осетия – Алания. Договоры о сотрудничестве подписаны между городами Владикавказ и Цхинвал, различными районами Северной и Южной Осетии.
