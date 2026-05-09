В Россию за три месяца въехали более 5,6 тысячи украинцев
2026-05-09T05:40+0300
2026-05-09T05:53+0300
05:40 09.05.2026 (обновлено: 05:53 09.05.2026)
 
В Россию за три месяца въехали более 5,6 тысячи украинцев

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Более 5,6 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в первом квартале 2026 года, из них около 5,4 тысячи приехали в Россию с частным визитом, 168 человек - совершили деловой визит, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в первом квартале 2026 года на территорию России всего въехали 5641 гражданин Украины, из них 5393 человека совершали частные визиты.
Кроме того, 168 украинцев называли целью поездки в РФ деловой визит, 20 человек приехали в качестве туристов, а у шести граждан был транзитный проезд. 17 человек назвали целью визита учебу, а 35 - работу, а два украинца прибыли в качестве обслуживающего персонала транспортных средств.
В первом квартале 2026 года более 5,5 тысяч прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек – на автомобиле, 22 – в пешем порядке.
 
