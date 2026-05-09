https://1prime.ru/20260509/rossija-869801639.html

В Россию за три месяца въехали более 5,6 тысячи украинцев

В Россию за три месяца въехали более 5,6 тысячи украинцев - 09.05.2026, ПРАЙМ

В Россию за три месяца въехали более 5,6 тысячи украинцев

Более 5,6 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в первом квартале 2026 года, из них около 5,4 тысячи приехали в Россию с частным визитом, 168... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T05:40+0300

2026-05-09T05:40+0300

2026-05-09T05:53+0300

экономика

бизнес

россия

украина

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869801639.jpg?1778295221

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Более 5,6 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в первом квартале 2026 года, из них около 5,4 тысячи приехали в Россию с частным визитом, 168 человек - совершили деловой визит, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, в первом квартале 2026 года на территорию России всего въехали 5641 гражданин Украины, из них 5393 человека совершали частные визиты. Кроме того, 168 украинцев называли целью поездки в РФ деловой визит, 20 человек приехали в качестве туристов, а у шести граждан был транзитный проезд. 17 человек назвали целью визита учебу, а 35 - работу, а два украинца прибыли в качестве обслуживающего персонала транспортных средств. В первом квартале 2026 года более 5,5 тысяч прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек – на автомобиле, 22 – в пешем порядке.

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, украина, рф