В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ

2026-05-09T01:15+0300

ТЕГЕРАН, 8 мая - ПРАЙМ. Спорадические боестолкновения происходят в пятницу вечером между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива, утверждает агентство Fars. "Между вооруженными силами Ирана и американскими кораблями происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива, начавшиеся около часа назад", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о звуках взрывов в округе Минаб на юге Ирана.

мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша