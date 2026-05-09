В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ
Спорадические боестолкновения происходят в пятницу вечером между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива, утверждает агентство Fars. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T01:15+0300
ТЕГЕРАН, 8 мая - ПРАЙМ. Спорадические боестолкновения происходят в пятницу вечером между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива, утверждает агентство Fars. "Между вооруженными силами Ирана и американскими кораблями происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива, начавшиеся около часа назад", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о звуках взрывов в округе Минаб на юге Ирана.
