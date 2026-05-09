Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишут СМИ - 09.05.2026, ПРАЙМ
Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишут СМИ
Отношения Киева с ЕС, вероятно, находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, власти европейских стран устали от нотаций Владимира... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T01:34+0300
2026-05-09T02:20+0300
01:34 09.05.2026 (обновлено: 02:20 09.05.2026)
 
Politico: отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала военных действий

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Отношения Киева с ЕС, вероятно, находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, власти европейских стран устали от нотаций Владимира Зеленского, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Он (Зеленский - ред.) стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным", - говорится в публикации.
По словам бывшего высокопоставленного украинского чиновника, в настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем "напряженные" и, вероятно, "находятся на самом низком уровне" с начала военных действий на Украине.
Как утверждает эксперт по внешней политике, ранее консультировавшего украинские власти, Зеленский твердо убежден в том, что "Европа должна Украине".
"Эта идея влияет на его мышление и риторику. Но не учитывается тот факт, что не все европейцы относятся к этому одинаково", - заявил он.
Некоторые, как пишет издание, считают, что подобный образ мышления внушает Зеленскому неоправданную уверенность в его резком подходе к европейским союзникам. Газета отмечает, что он со своей риторикой рискует оттолкнуть партнеров, от которых зависит финансирование Украины, поставки оружия и дипломатическая поддержка.
"Что касается американцев, Зеленский практически готов умыть руки и близок к тому, чтобы сказать: "С администрацией Трампа покончено", - приводит газета слова бывшего советника Зеленского.
Кроме того, по его словам, раскол между США и ЕС в значительной степени подтолкнул Зеленского к усилению своей риторики.
Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по ряду вопросов, в том числе принятию Украины в ЕС, отмечает издание Politico.
Ранее на конференции в Мюнхене нелегитимный в своем статусе Зеленский сделал ряд резких высказываний в адрес России и европейских партнеров. Так, например, он допустил персональные выпады в отношении ныне уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
 
