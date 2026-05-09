https://1prime.ru/20260509/smi-869800665.html

Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишут СМИ

Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишут СМИ - 09.05.2026, ПРАЙМ

Отношения Киева и ЕС достигли худшего уровня с начала СВО, пишут СМИ

Отношения Киева с ЕС, вероятно, находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, власти европейских стран устали от нотаций Владимира... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T01:34+0300

2026-05-09T01:34+0300

2026-05-09T02:20+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

киев

брюссель

владимир зеленский

виктор орбан

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869800665.jpg?1778282442

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Отношения Киева с ЕС, вероятно, находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, власти европейских стран устали от нотаций Владимира Зеленского, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Он (Зеленский - ред.) стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным", - говорится в публикации. По словам бывшего высокопоставленного украинского чиновника, в настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем "напряженные" и, вероятно, "находятся на самом низком уровне" с начала военных действий на Украине. Как утверждает эксперт по внешней политике, ранее консультировавшего украинские власти, Зеленский твердо убежден в том, что "Европа должна Украине". "Эта идея влияет на его мышление и риторику. Но не учитывается тот факт, что не все европейцы относятся к этому одинаково", - заявил он. Некоторые, как пишет издание, считают, что подобный образ мышления внушает Зеленскому неоправданную уверенность в его резком подходе к европейским союзникам. Газета отмечает, что он со своей риторикой рискует оттолкнуть партнеров, от которых зависит финансирование Украины, поставки оружия и дипломатическая поддержка. "Что касается американцев, Зеленский практически готов умыть руки и близок к тому, чтобы сказать: "С администрацией Трампа покончено", - приводит газета слова бывшего советника Зеленского. Кроме того, по его словам, раскол между США и ЕС в значительной степени подтолкнул Зеленского к усилению своей риторики. Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по ряду вопросов, в том числе принятию Украины в ЕС, отмечает издание Politico. Ранее на конференции в Мюнхене нелегитимный в своем статусе Зеленский сделал ряд резких высказываний в адрес России и европейских партнеров. Так, например, он допустил персональные выпады в отношении ныне уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.

украина

киев

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, брюссель, владимир зеленский, виктор орбан, ес, politico