США и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в судостроении - 09.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260509/ssha-869797445.html
США и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в судостроении
Соединенные Штаты и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в области судостроения, сообщает минторг США. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T00:39+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
южная корея
00:39 09.05.2026
 
ВАШИНГТОН, 9 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в области судостроения, сообщает минторг США.
"Министерство торговли США и министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея сегодня подписали меморандум о взаимопонимании, учреждающий Корейско-американскую инициативу по сотрудничеству в области судостроения (KUSPI)", - говорится в заявлении американского управления международной торговли.
Как заявляет американская сторона, инициатива включает содействие прямым иностранным инвестициям в судостроительную промышленность США, подготовку необходимых кадров, повышение производительности верфей, а также обмены технологиями.
"KUSPI будет опираться на Корейско-американский центр партнерства в судостроении, который, как ожидается, будет создан в этом году в Вашингтоне", - говорится в документе.
В марте кабинет министров Республики Корея одобрил законопроект об инвестициях в США в размере 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских тарифов на южнокорейские автомобили.
Согласно информации министерства торговли Республики Корея, в прошлом году показатели экспорта южнокорейской судостроительной отрасли достигли значения в 31,8 миллиарда долларов, а доля страны на рынке судостроительных заказов составила 20,2% - на 6,2 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим годом.
 
