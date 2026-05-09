США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия
2026-05-09T01:22+0300
ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 12 физических и юридических лиц, якобы причастных к закупкам оружия и технологий для нужд иранских военных.
В рамках нового пакета под ограничения попали якобы двое граждан Белоруссии — Мохаммадмахди Малеки и Мухамадали Толибов, а также зарегистрированная в Минске компания ООО "Армори Альянс", которая, по утверждению американских властей, якобы связана с иранским Центром инноваций и технологического сотрудничества, следует из релиза минфина.
Под новые санкции также попал гражданин КНР Ли Гэньпин, якобы связанный с компанией из Китая (Hitex Insulation Ningbo), которая также попала под ограничения со стороны США.
Помимо физических лиц, санкции затронули ряд компаний, включая фирмы из Гонконга (AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited) и материкового Китая (Meentropy Technology, The Earth Eye Co, Yushita Shanghai International Trade), а также ОАЭ (Elite Energy FZCO).
