США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия - 09.05.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия
2026-05-09T01:22+0300
США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия

Минфин США ввел санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия для Ирана

ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 12 физических и юридических лиц, якобы причастных к закупкам оружия и технологий для нужд иранских военных.
В рамках нового пакета под ограничения попали якобы двое граждан Белоруссии — Мохаммадмахди Малеки и Мухамадали Толибов, а также зарегистрированная в Минске компания ООО "Армори Альянс", которая, по утверждению американских властей, якобы связана с иранским Центром инноваций и технологического сотрудничества, следует из релиза минфина.
Под новые санкции также попал гражданин КНР Ли Гэньпин, якобы связанный с компанией из Китая (Hitex Insulation Ningbo), которая также попала под ограничения со стороны США.
Помимо физических лиц, санкции затронули ряд компаний, включая фирмы из Гонконга (AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited) и материкового Китая (Meentropy Technology, The Earth Eye Co, Yushita Shanghai International Trade), а также ОАЭ (Elite Energy FZCO).
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
