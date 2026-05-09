https://1prime.ru/20260509/ssha-869800582.html

США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия

США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия - 09.05.2026, ПРАЙМ

США ввели санкции против 12 человек, якобы причастных к закупкам оружия

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 12 физических и юридических лиц, якобы причастных к закупкам оружия и технологий для нужд | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T01:22+0300

2026-05-09T01:22+0300

2026-05-09T01:22+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

белоруссия

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869800582.jpg?1778278926

ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 12 физических и юридических лиц, якобы причастных к закупкам оружия и технологий для нужд иранских военных. В рамках нового пакета под ограничения попали якобы двое граждан Белоруссии — Мохаммадмахди Малеки и Мухамадали Толибов, а также зарегистрированная в Минске компания ООО "Армори Альянс", которая, по утверждению американских властей, якобы связана с иранским Центром инноваций и технологического сотрудничества, следует из релиза минфина. Под новые санкции также попал гражданин КНР Ли Гэньпин, якобы связанный с компанией из Китая (Hitex Insulation Ningbo), которая также попала под ограничения со стороны США. Помимо физических лиц, санкции затронули ряд компаний, включая фирмы из Гонконга (AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited) и материкового Китая (Meentropy Technology, The Earth Eye Co, Yushita Shanghai International Trade), а также ОАЭ (Elite Energy FZCO).

китай

сша

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, белоруссия, минфин сша