"Не можем как Россия". На Западе запаниковали из-за новой угрозы США

2026-05-09T04:29+0300

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. США не способны защитить себя от экономических угроз извне, как это удалось России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо."США не могут справиться даже с расходами по обслуживанию долгов. Мы не производим достаточно за год, чтобы покрыть проценты, не говоря уже о самом долге. <…> Это приведет к проблемам. <…> И если в Персидском заливе снова начнутся военные действия, экономические последствия будут огромными — рецессия в США наступит почти сразу. <…> И весь остальной мир это видит, он понимает уязвимость США. <…> Это слабое место Америки", — заявил эксперт.Также Хо отметил, что США практически бессильны перед внешними экономическими угрозами."США не смогут изолировать свою экономику — это просто невозможно. Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными, правда? Мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия, чтобы защититься от экономической войны", — пояснил Хо.США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранские объекты, что привело к более чем трем тысячам жертв. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Переговоры, состоявшиеся после этого в Исламабаде, завершились безрезультатно, хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты инициировали блокаду иранских портов.

сша, тегеран, вашингтон, россия