Товарооборот Китая и России в январе-апреле вырос на 19,7%
2026-05-09T06:44+0300
ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам января-апреля 2026 года вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 85,241 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за первые четыре месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 37,834 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-апрелем 2025 года составил 23,1%. Поставки из РФ в КНР выросли на 17%, составив 47,406 миллиарда долларов. Отдельно в апреле товарооборот двух стран составил 23,707 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 13,54 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 10,167 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для роста. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
