Товарооборот Китая и США в январе-апреле снизился на 10,4%

2026-05-09T06:47+0300

ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и США по итогам января-апреля 2026 года снизился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 179,202 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в субботу данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за первые четыре месяца 2026 года ввез в США товаров на 133,442 миллиарда долларов, падение показателя по сравнению с январем-апрелем 2025 года составило 10,2%. Поставки из США в КНР снизились на 10,9%, составив 45,76 миллиарда долларов. В апреле товарооборот двух стран составил 50,454 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,694 миллиарда долларов, КНР в Штаты - на 36,76 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам 2025 года снизился на 18,7% в годовом выражении, составив 559,747 миллиарда долларов.

мировая экономика, китай, сша, кнр