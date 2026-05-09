Путин оценил рост товарооборота России и Китая
Товарооборот России и Китая растет, его диверсификация, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей, продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
2026-05-09T22:17+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая растет, его диверсификация, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей, продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это (Китай - ред.) наш крупнейший торгово-экономический партнер, свыше 140 миллиардов долларов - это приличный оборот, он растет, он диверсифицирован, и эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей", - сказал Путин журналистам.
ПРАЙМ
