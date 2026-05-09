Компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту, пишут СМИ
2026-05-09T19:47+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), основанная президентом США Дональдом Трампом, объявила об убытке в 400 миллионов долларов в первом квартале 2026 года из-за неудачных вложений в криптовалюту, передает агентство Блумберг. "Медиагруппа семьи Трампа зафиксировала чистый убыток на 405,9 миллиона долларов в первом квартале, в основном из-за нереализованной и убыточной криптовалюты, имеющейся у компании", - говорится в сообщении. В опубликованном материале агентство со ссылкой на агрегатор криптовалютных данных CoinGecko указывает, что в прошлом июле компания приобрела 9,5 тысячи биткоинов по средней цене 108,5 тысячи долларов и продала 2 тысячи из них в феврале, когда цена упала до примерно 70 тысяч долларов. В сообщении подчеркивается, что TMTG принадлежит соцсеть президента США Truth Social.
Bloomberg: технологическая компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту