Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту, пишут СМИ - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20260509/tramp-869811602.html
Компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту, пишут СМИ
Компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту, пишут СМИ - 09.05.2026, ПРАЙМ
Компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту, пишут СМИ
Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), основанная президентом США Дональдом Трампом, объявила об убытке в 400 миллионов долларов в первом квартале 2026 | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T19:47+0300
2026-05-09T19:47+0300
криптовалюта
финансы
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Компания Trump Media &amp; Technology Group (TMTG), основанная президентом США Дональдом Трампом, объявила об убытке в 400 миллионов долларов в первом квартале 2026 года из-за неудачных вложений в криптовалюту, передает агентство Блумберг. "Медиагруппа семьи Трампа зафиксировала чистый убыток на 405,9 миллиона долларов в первом квартале, в основном из-за нереализованной и убыточной криптовалюты, имеющейся у компании", - говорится в сообщении. В опубликованном материале агентство со ссылкой на агрегатор криптовалютных данных CoinGecko указывает, что в прошлом июле компания приобрела 9,5 тысячи биткоинов по средней цене 108,5 тысячи долларов и продала 2 тысячи из них в феврале, когда цена упала до примерно 70 тысяч долларов. В сообщении подчеркивается, что TMTG принадлежит соцсеть президента США Truth Social.
https://1prime.ru/20260507/bitkoin-869752120.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, сша, дональд трамп
Криптовалюта, Финансы, Технологии, США, Дональд Трамп
19:47 09.05.2026
 
Компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту, пишут СМИ

Bloomberg: технологическая компания Трампа потеряла $400 млн, вложившись в криптовалюту

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), основанная президентом США Дональдом Трампом, объявила об убытке в 400 миллионов долларов в первом квартале 2026 года из-за неудачных вложений в криптовалюту, передает агентство Блумберг.
"Медиагруппа семьи Трампа зафиксировала чистый убыток на 405,9 миллиона долларов в первом квартале, в основном из-за нереализованной и убыточной криптовалюты, имеющейся у компании", - говорится в сообщении.
В опубликованном материале агентство со ссылкой на агрегатор криптовалютных данных CoinGecko указывает, что в прошлом июле компания приобрела 9,5 тысячи биткоинов по средней цене 108,5 тысячи долларов и продала 2 тысячи из них в феврале, когда цена упала до примерно 70 тысяч долларов.
В сообщении подчеркивается, что TMTG принадлежит соцсеть президента США Truth Social.
Сувенирная монета Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Биткоин готов двинуться к 90 тысячам долларов
7 мая, 17:06
 
КриптовалютаФинансыТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала