"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал резкое заявление о России и Украине
"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал резкое заявление о России и Украине
Запад спровоцировал Россию на военные действия в Украине, такое мнение в интервью немецкому изданию Die Zeit высказал телеведущий Такер Карлсон. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T01:42+0300
2026-05-09T01:43+0300
украина
европа
запад
такер карлсон
мария захарова
владимир путин
нато
мид
россия
01:42 09.05.2026 (обновлено: 01:43 09.05.2026)
 
"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал резкое заявление о России и Украине

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Запад спровоцировал Россию на военные действия в Украине, такое мнение в интервью немецкому изданию Die Zeit высказал телеведущий Такер Карлсон.
"Украина — не член НАТО. <…> Россия начала СВО на Украине, потому что мы угрожали принять ее в НАТО. Я считаю, что НАТО излишне. <…> Что такое НАТО? Американская сила для проецирования американской мощи в Европе. Европа должна защищать себя. Вы увидите, что с Россией вы можете хорошо ладить. Нескольких лет назад Европа покупали бензин у России. <…> США ответственны за ваши нынешние проблемы с Россией", — заявил журналист.
При этом он подчеркнул, что с настоящий момент на Западе существуют серьезные проблемы со свободой слова.
"В США и Европе страдают только те, кто говорит правду. А лжецы остаются безнаказанными. Например, те, кто утверждает, что у Саддама было оружие массового уничтожения или что Иран обладает ядерной программой и ракетами, нацеленными на Майами или Франкфурт. Им бояться нечего. А вот те, кто говорит не то, что угодно влиятельным политикам, могут ожидать наказания", — добавил Карлсон.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Украина давно стала зависимой от Запада и может окончательно потерять свою независимость. Президент Владимир Путин заявил, что украинский народ стал жертвой желания США и Европы сохранить свою гегемонию. Он подчеркнул, что Запад, поддерживая жестокость и террор в Донбассе, фактически использует население Украины как пушечное мясо.
