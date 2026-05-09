https://1prime.ru/20260509/ukraina-869800887.html

"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал резкое заявление о России и Украине

"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал резкое заявление о России и Украине - 09.05.2026, ПРАЙМ

"Мы угрожали". Такер Карлсон сделал резкое заявление о России и Украине

Запад спровоцировал Россию на военные действия в Украине, такое мнение в интервью немецкому изданию Die Zeit высказал телеведущий Такер Карлсон. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T01:42+0300

2026-05-09T01:42+0300

2026-05-09T01:43+0300

украина

европа

запад

такер карлсон

мария захарова

владимир путин

нато

мид

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/71/843027116_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_53f64a5233c35283d195466b340a606f.jpg

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Запад спровоцировал Россию на военные действия в Украине, такое мнение в интервью немецкому изданию Die Zeit высказал телеведущий Такер Карлсон."Украина — не член НАТО. <…> Россия начала СВО на Украине, потому что мы угрожали принять ее в НАТО. Я считаю, что НАТО излишне. <…> Что такое НАТО? Американская сила для проецирования американской мощи в Европе. Европа должна защищать себя. Вы увидите, что с Россией вы можете хорошо ладить. Нескольких лет назад Европа покупали бензин у России. <…> США ответственны за ваши нынешние проблемы с Россией", — заявил журналист.При этом он подчеркнул, что с настоящий момент на Западе существуют серьезные проблемы со свободой слова."В США и Европе страдают только те, кто говорит правду. А лжецы остаются безнаказанными. Например, те, кто утверждает, что у Саддама было оружие массового уничтожения или что Иран обладает ядерной программой и ракетами, нацеленными на Майами или Франкфурт. Им бояться нечего. А вот те, кто говорит не то, что угодно влиятельным политикам, могут ожидать наказания", — добавил Карлсон.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Украина давно стала зависимой от Запада и может окончательно потерять свою независимость. Президент Владимир Путин заявил, что украинский народ стал жертвой желания США и Европы сохранить свою гегемонию. Он подчеркнул, что Запад, поддерживая жестокость и террор в Донбассе, фактически использует население Украины как пушечное мясо.

https://1prime.ru/20260506/ukraina-869701518.html

украина

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, запад, такер карлсон, мария захарова, владимир путин, нато, мид, россия