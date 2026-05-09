"Нет выбора". В США заявили о новом кризисе из-за Украины

В течение следующего месяца конфликт России с Украиной и НАТО может значительно обостриться, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал военный аналитик,... | 09.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В течение следующего месяца конфликт России с Украиной и НАТО может значительно обостриться, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Проблема, которая может стать очень актуальной в ближайшем будущем, это, конечно же, Украина. <…> Я считаю, что через месяц мы увидим резкую эскалацию российско-украинского конфликта, конфликта между Россией и НАТО. <…> В итоге это станет выходом из тупика в отношениях России и Европы. <…> Я думаю, что США не будут вмешиваться, <…> потому что Трамп хочет, чтобы ему приписали заслугу в прекращении этого конфликта", — заявил эксперт.Вместе с тем Россия, по мнению Риттера, может сыграть существенную роль в разрешении ситуации в Персидском заливе."Трамп пытается найти способ справиться с текущей ситуацией в Иране, поскольку у него нет других вариантов. <…> Я думаю, что сейчас возможна крупная сделка между Россией и США", — отметил аналитик.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не планирует агрессивных действий против государств НАТО и ЕС и готова закрепить такие гарантии в письменной форме. В Кремле также подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно следит за действиями, которые могут быть опасны для ее интересов.В последние годы Россия отмечает беспрецедентное увеличение активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя их сдерживанием потенциальной агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военной мощи блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом подчеркивалось, что Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.

