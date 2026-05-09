"Отдадим их украинцам". На Западе рассказали о новом плане для Киева - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Отдадим их украинцам". На Западе рассказали о новом плане для Киева
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. У европейских стран нет ни военных, ни мирных планов по ситуации на Украине, но они предают анафеме всех, кто пытается урегулировать конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.
"Европейцы недавно выделили Украине 90 миллиардов. <…> Эти средства уже использованы. Что они намерены делать в следующем году? Вновь брать 90 миллиардов в долг? Они этого не хотят. Они ведь не заявляют, что <…> мы готовы взять 500-600 миллиардов и передать их украинцам. У них нет стратегии для победы Украины. Но и мирного плана у них также нет", — заявил экс-министр.
По его словам, европейские лидеры, несмотря на отсутствие плана, всё же способствуют тому, чтобы конфликт на Украине затягивался.
Я уже четыре года пытаюсь продвигать политическую повестку мира и безопасности для Европы, Украины и России. И каждый раз, когда я это делаю, меня демонизируют, выставляют прислужником Путина, его ставленником. Знаете, стоит только кому-то заговорить о повестке мира и безопасности с Россией, которая могла бы мирно закончить конфликт на Украине, его сразу выгоняют из комнаты, демонизируют, разрушают его репутацию", — рассказал аналитик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Европа всеми силами препятствует продвижению дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Он также отметил, что Брюссель настраивает Владимира Зеленского на продолжение конфликта до последнего украинца.
