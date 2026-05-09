"Какой-то сюрреализм". Журналист изумился заявлению фон дер Ляйен о 9 мая

2026-05-09T17:03+0300

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд подверг критике высказывание председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором отсутствует упоминание вклада Советского Союза в установление мира в Европе после разгрома нацизма. "Есть какой-то сюрреализм в том, как брюссельские бюрократы превращают 9 мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвященный их версии "европейских ценностей", при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией", — отметил он в соцсети X.Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс также обошёл стороной важную роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и выразил недовольство социалистическим устроем, возникшим в некоторых странах Европы после окончания Второй мировой войны. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев отметил, что западные страны преуменьшают вклад СССР в победу над нацизмом, создавая образ России как противника.

