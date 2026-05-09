Слова Зеленского о Параде вызвали бурную реакцию в Германии

Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского об издании указа, "позволяющего" России провести Парад Победы в Москве. | 09.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского об издании указа, "позволяющего" России провести Парад Победы в Москве."Зеленский действует необдуманно, а за это расплачиваются его народ и солдаты — просто замечательный человек, очень забавный", — сыронизировал Erfinder."Какой смысл в том, что там несет Зеленский? Совершенно бессмысленно", — написал Bernd K."То, что он дал разрешение на проведение парада, охарактеризует психическое состояние Зеленского. Он полностью оторвался от реальности. Если бы Зеленский сегодня хоть что-то сделал бы, то россияне превратили бы Киев в руины", — указал Wolf B."Гордыня предшествует краху. Вряд ли будет наивным предположить, что этот всеми так восхваляемый Зеленский втянет всю Европу в войну", — отметил Holger R."Зеленский выставляет себя важной шишкой. Это отвратительно!" — пожаловался HP L.Глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в Москве, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы. В МИД выходку Зеленского назвали цирком и клоунадой.

