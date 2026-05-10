В АКОРТ подсчитали стоимость майских шашлыков в России

2026-05-10T10:18+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей - в сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Базовый набор ингредиентов для приготовления домашнего шашлыка из свиной шеи на три порции в начале мая обойдется в крупных торговых сетях примерно в 280 рублей. В эту сумму входит охлажденная свиная шея весом 500 граммов и репчатый лук для маринада - 250 граммов. Минимальная цена на свиную шею без кости в начале мая составляет 541 рубль за килограмм, килограмм репчатого лука - от 36 рублей", - сказал он. При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входят килограмм помидоров, килограмм огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени - зеленый лук, петрушка и укроп, - обойдется в 830 рублей. Богданов отметил, что свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях: минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограмм готового к приготовлению мяса. По его словам, за год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории. Второе по доступности место занимает курица: микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, шашлык в маринаде из мяса цыпленка-бройлера - от 285 рублей. Шашлык из курицы по сравнению с прошлым годом подешевел - минимальная стоимость снизилась почти на 8%. Цены на мясо индейки в среднем на 10% ниже прошлогодних на фоне расширения ассортимента: минимальная стоимость шашлычного набора - от 511 рублей за килограмм. Председатель АКОРТ также добавил, что к майским праздникам заметно подешевели сезонные овощи. Так, помидоры за месяц снизились в цене на 35%: если в начале апреля минимальные цены начинались от 249 рублей за килограмм, то в начале мая - уже от 160 рублей. Огурцы за тот же период подешевели более чем в два раза: со 159 до 70 рублей за килограмм по минимальной цене. Цены на зеленый лук и петрушку начинаются от 60 рублей за 100 граммов, на укроп - от 100 рублей.

