Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКОРТ подсчитали стоимость майских шашлыков в России - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/akort-869821743.html
В АКОРТ подсчитали стоимость майских шашлыков в России
В АКОРТ подсчитали стоимость майских шашлыков в России - 10.05.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ подсчитали стоимость майских шашлыков в России
Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей - в сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T10:18+0300
2026-05-10T10:18+0300
бизнес
акорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869821671_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_289cb2047081a3ef336ea38d0de22b53.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей - в сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Базовый набор ингредиентов для приготовления домашнего шашлыка из свиной шеи на три порции в начале мая обойдется в крупных торговых сетях примерно в 280 рублей. В эту сумму входит охлажденная свиная шея весом 500 граммов и репчатый лук для маринада - 250 граммов. Минимальная цена на свиную шею без кости в начале мая составляет 541 рубль за килограмм, килограмм репчатого лука - от 36 рублей", - сказал он. При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входят килограмм помидоров, килограмм огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени - зеленый лук, петрушка и укроп, - обойдется в 830 рублей. Богданов отметил, что свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях: минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограмм готового к приготовлению мяса. По его словам, за год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории. Второе по доступности место занимает курица: микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, шашлык в маринаде из мяса цыпленка-бройлера - от 285 рублей. Шашлык из курицы по сравнению с прошлым годом подешевел - минимальная стоимость снизилась почти на 8%. Цены на мясо индейки в среднем на 10% ниже прошлогодних на фоне расширения ассортимента: минимальная стоимость шашлычного набора - от 511 рублей за килограмм. Председатель АКОРТ также добавил, что к майским праздникам заметно подешевели сезонные овощи. Так, помидоры за месяц снизились в цене на 35%: если в начале апреля минимальные цены начинались от 249 рублей за килограмм, то в начале мая - уже от 160 рублей. Огурцы за тот же период подешевели более чем в два раза: со 159 до 70 рублей за килограмм по минимальной цене. Цены на зеленый лук и петрушку начинаются от 60 рублей за 100 граммов, на укроп - от 100 рублей.
https://1prime.ru/20260510/shampur-869819860.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869821671_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_e2741bc601fdd21a0117c1cd052f7a51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акорт
Бизнес, АКОРТ
10:18 10.05.2026
 
В АКОРТ подсчитали стоимость майских шашлыков в России

АКОРТ: три порции шашлыка из свиной шеи в начале мая обойдутся россиянам в 280 рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина готовит шашлык на дачном участке
Женщина готовит шашлык на дачном участке - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Женщина готовит шашлык на дачном участке. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей - в сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Базовый набор ингредиентов для приготовления домашнего шашлыка из свиной шеи на три порции в начале мая обойдется в крупных торговых сетях примерно в 280 рублей. В эту сумму входит охлажденная свиная шея весом 500 граммов и репчатый лук для маринада - 250 граммов. Минимальная цена на свиную шею без кости в начале мая составляет 541 рубль за килограмм, килограмм репчатого лука - от 36 рублей", - сказал он.
Приготовление шашлыка на мангале - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка
08:07
При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входят килограмм помидоров, килограмм огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени - зеленый лук, петрушка и укроп, - обойдется в 830 рублей.
Богданов отметил, что свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях: минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограмм готового к приготовлению мяса. По его словам, за год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории.
Второе по доступности место занимает курица: микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, шашлык в маринаде из мяса цыпленка-бройлера - от 285 рублей. Шашлык из курицы по сравнению с прошлым годом подешевел - минимальная стоимость снизилась почти на 8%.
Цены на мясо индейки в среднем на 10% ниже прошлогодних на фоне расширения ассортимента: минимальная стоимость шашлычного набора - от 511 рублей за килограмм.
Председатель АКОРТ также добавил, что к майским праздникам заметно подешевели сезонные овощи. Так, помидоры за месяц снизились в цене на 35%: если в начале апреля минимальные цены начинались от 249 рублей за килограмм, то в начале мая - уже от 160 рублей. Огурцы за тот же период подешевели более чем в два раза: со 159 до 70 рублей за килограмм по минимальной цене. Цены на зеленый лук и петрушку начинаются от 60 рублей за 100 граммов, на укроп - от 100 рублей.
 
БизнесАКОРТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала