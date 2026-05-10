Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/analitik-869825677.html
Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик
Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик - 10.05.2026, ПРАЙМ
Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик
Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T17:47+0300
2026-05-10T17:47+0300
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. Украинское издание "Страна.ua" 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек. "Реальная потребность в бронировании занижена в несколько раз. Реальная потребность в бронировании - это минимум несколько миллионов человек, которые обеспечивали бы работу критической отрасли и формировали рынок труда. Если сократить, то будет падение ВВП не 0,5%, а 5%. Импорт будет не 90 миллиардов долларов по итогу года, а 120 миллиардов", - сказал Кущ в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE". Он напомнил, что сейчас на Украине бронь от мобилизации имеют около 1,2 миллиона человек. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://1prime.ru/20260510/ukraina-869824995.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
УКРАИНА, ВСУ
17:47 10.05.2026
 
Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик

Финансист Кущ: сокращение квоты для брони от мобилизации снизит ВВП Украины

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
Украинское издание "Страна.ua" 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
"Даже союзники признали". В США высказались о территориях Украины
16:25
"Реальная потребность в бронировании занижена в несколько раз. Реальная потребность в бронировании - это минимум несколько миллионов человек, которые обеспечивали бы работу критической отрасли и формировали рынок труда. Если сократить, то будет падение ВВП не 0,5%, а 5%. Импорт будет не 90 миллиардов долларов по итогу года, а 120 миллиардов", - сказал Кущ в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Он напомнил, что сейчас на Украине бронь от мобилизации имеют около 1,2 миллиона человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
 
УКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала