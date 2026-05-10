https://1prime.ru/20260510/analitik-869825677.html

Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик

Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик - 10.05.2026, ПРАЙМ

Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик

Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T17:47+0300

2026-05-10T17:47+0300

2026-05-10T17:47+0300

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. Украинское издание "Страна.ua" 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек. "Реальная потребность в бронировании занижена в несколько раз. Реальная потребность в бронировании - это минимум несколько миллионов человек, которые обеспечивали бы работу критической отрасли и формировали рынок труда. Если сократить, то будет падение ВВП не 0,5%, а 5%. Импорт будет не 90 миллиардов долларов по итогу года, а 120 миллиардов", - сказал Кущ в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE". Он напомнил, что сейчас на Украине бронь от мобилизации имеют около 1,2 миллиона человек. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://1prime.ru/20260510/ukraina-869824995.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу