Сокращение брони от мобилизации повлияет на ВВП Украины, считает аналитик
2026-05-10T17:47+0300
МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. Украинское издание "Страна.ua" 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек. "Реальная потребность в бронировании занижена в несколько раз. Реальная потребность в бронировании - это минимум несколько миллионов человек, которые обеспечивали бы работу критической отрасли и формировали рынок труда. Если сократить, то будет падение ВВП не 0,5%, а 5%. Импорт будет не 90 миллиардов долларов по итогу года, а 120 миллиардов", - сказал Кущ в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE". Он напомнил, что сейчас на Украине бронь от мобилизации имеют около 1,2 миллиона человек. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Финансист Кущ: сокращение квоты для брони от мобилизации снизит ВВП Украины
