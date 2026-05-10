Авиаперевозки на юге России полностью восстановили - 10.05.2026, ПРАЙМ

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс...

2026-05-10T10:54+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс Российской Федерации. "Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 09.00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс". Минтранс отметил, что за субботу выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров. По состоянию на 08.30 мск воскресенья, план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга РФ, из них отмен рейсов не производилось, уточнило министерство. За воскресенье уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров, заявил Минтранс. Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией, добавило министерство. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.

