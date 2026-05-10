https://1prime.ru/20260510/aviasoobschenie-869822079.html
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили - 10.05.2026, ПРАЙМ
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили
Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T10:54+0300
2026-05-10T10:54+0300
2026-05-10T10:54+0300
бизнес
россия
рф
виталий савельев
росавиация
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс Российской Федерации. "Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 09.00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс". Минтранс отметил, что за субботу выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров. По состоянию на 08.30 мск воскресенья, план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга РФ, из них отмен рейсов не производилось, уточнило министерство. За воскресенье уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров, заявил Минтранс. Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией, добавило министерство. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.
https://1prime.ru/20251225/mishustin-865907948.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, виталий савельев, росавиация, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Росавиация, Ространснадзор
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили
Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения на юге России в полном объеме