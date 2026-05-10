Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/aviasoobschenie-869822079.html
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили - 10.05.2026, ПРАЙМ
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили
Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T10:54+0300
2026-05-10T10:54+0300
бизнес
россия
рф
виталий савельев
росавиация
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс Российской Федерации. "Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 09.00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс". Минтранс отметил, что за субботу выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров. По состоянию на 08.30 мск воскресенья, план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга РФ, из них отмен рейсов не производилось, уточнило министерство. За воскресенье уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров, заявил Минтранс. Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией, добавило министерство. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.
https://1prime.ru/20251225/mishustin-865907948.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, виталий савельев, росавиация, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Росавиация, Ространснадзор
10:54 10.05.2026
 
Авиаперевозки на юге России полностью восстановили

Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения на юге России в полном объеме

© flickr.com / clidstromBoeing
Boeing - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Boeing. Архивное фото
© flickr.com / clidstrom
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, в 09.00 мск отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. сообщил Минтранс Российской Федерации.
"Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 09.00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны
25 декабря 2025, 11:45
Минтранс отметил, что за субботу выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров. По состоянию на 08.30 мск воскресенья, план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга РФ, из них отмен рейсов не производилось, уточнило министерство. За воскресенье уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров, заявил Минтранс.
Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией, добавило министерство. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.
 
БизнесРОССИЯРФВиталий СавельевРосавиацияРостранснадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала