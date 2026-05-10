https://1prime.ru/20260510/avto-869786702.html

Что делать, если дерево упало на машину: советы страховщика

Что делать, если дерево упало на машину: советы страховщика - 10.05.2026, ПРАЙМ

Что делать, если дерево упало на машину: советы страховщика

Весенние штормы и обильные снегопады нередко становятся причиной падения деревьев на припаркованные автомобили. О том, как правильно действовать, чтобы получить | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T03:03+0300

2026-05-10T03:03+0300

2026-05-10T03:03+0300

бизнес

общество

ингосстрах

мчс

страхование

погода

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869786410_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_32ca3d987fd3393a79ca5fc28ff0dbf8.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Весенние штормы и обильные снегопады нередко становятся причиной падения деревьев на припаркованные автомобили. О том, как правильно действовать, чтобы получить возмещение, агентству “Прайм” рассказал директор домена "Каско" компании "Ингосстрах" Артём Яковлев.Первое, что стоит сделать владельцу авто, застрахованного по каско, — зафиксировать факт повреждения, вызвать сотрудников полиции, а также самостоятельно сфотографировать место и обстоятельства происшествия, включая состояние дерева.Важно заявить об убытке в правоохранительные органы в течение 24 часов после того, как автовладельцу стало известно о происшествии. Далее в течение 7 дней необходимо известить страховую компанию любым удобным способом — через мобильное приложение или сайт. Эти данные нужны для оформления страхового случая и определения ответственного владельца территории (управляющей компании или муниципального органа)."Если речь идёт о штормовом ветре (сильнее 25 м/с) — например, апрельский шторм вместе со снегом, сломавший много деревьев, — то это является форс-мажором. Росгидромет или МЧС могут выдать справку о том, что такие природные явления действительно были. Тогда владелец территории не несет ответственности за случившееся, а страхователь получит возмещение только при наличии полиса каско", — пояснил Яковлев.Исключения составляют инциденты, когда шторма не было, а деревья требовали спила. В таких случаях можно рассчитывать на компенсацию ущерба в судебном порядке с владельца территории. При падении дерева на дорогах общего пользования также учитываются нормативы по зонам высадки деревьев и их расположению рядом с проезжей частью.Самой надежной защитой в подобных ситуациях является наличие полиса каско. При его наличии достаточно заявить о страховом случае с документами из компетентных органов для получения выплаты, заключил специалист.

https://1prime.ru/20251217/strakhovanie-865642705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , ингосстрах, мчс, страхование, погода