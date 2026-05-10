Что делать, если дерево упало на машину: советы страховщика
2026-05-10T03:03+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Весенние штормы и обильные снегопады нередко становятся причиной падения деревьев на припаркованные автомобили. О том, как правильно действовать, чтобы получить возмещение, агентству “Прайм” рассказал директор домена "Каско" компании "Ингосстрах" Артём Яковлев.Первое, что стоит сделать владельцу авто, застрахованного по каско, — зафиксировать факт повреждения, вызвать сотрудников полиции, а также самостоятельно сфотографировать место и обстоятельства происшествия, включая состояние дерева.Важно заявить об убытке в правоохранительные органы в течение 24 часов после того, как автовладельцу стало известно о происшествии. Далее в течение 7 дней необходимо известить страховую компанию любым удобным способом — через мобильное приложение или сайт. Эти данные нужны для оформления страхового случая и определения ответственного владельца территории (управляющей компании или муниципального органа)."Если речь идёт о штормовом ветре (сильнее 25 м/с) — например, апрельский шторм вместе со снегом, сломавший много деревьев, — то это является форс-мажором. Росгидромет или МЧС могут выдать справку о том, что такие природные явления действительно были. Тогда владелец территории не несет ответственности за случившееся, а страхователь получит возмещение только при наличии полиса каско", — пояснил Яковлев.Исключения составляют инциденты, когда шторма не было, а деревья требовали спила. В таких случаях можно рассчитывать на компенсацию ущерба в судебном порядке с владельца территории. При падении дерева на дорогах общего пользования также учитываются нормативы по зонам высадки деревьев и их расположению рядом с проезжей частью.Самой надежной защитой в подобных ситуациях является наличие полиса каско. При его наличии достаточно заявить о страховом случае с документами из компетентных органов для получения выплаты, заключил специалист.
