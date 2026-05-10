Трамп провел разговор с Нетаньяху - 10.05.2026, ПРАЙМ
Трамп провел разговор с Нетаньяху
2026-05-10T23:00+0300
2026-05-10T23:13+0300
сша
израиль
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
в мире
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
23:00 10.05.2026 (обновлено: 23:13 10.05.2026)
 
Трамп провел разговор с Нетаньяху

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает издание Axios со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что Пакистан передал американской стороне ответ Ирана по мирным предложениям США.
"Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщил израильский чиновник", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
СШАИЗРАИЛЬИРАНДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВ мире
 
 
