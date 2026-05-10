Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает издание Axios со ссылкой на израильского чиновника. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T23:00+0300
ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает издание Axios со ссылкой на израильского чиновника. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что Пакистан передал американской стороне ответ Ирана по мирным предложениям США. "Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщил израильский чиновник", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Axios: Трамп провел разговор с Нетаньяху