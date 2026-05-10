В Берлине задержали 43 человека на мероприятиях 9 мая - 10.05.2026, ПРАЙМ
В Берлине задержали 43 человека на мероприятиях 9 мая
БЕРЛИН, 9 мая - ПРАЙМ. Полиция Берлина сообщила о задержании 43 человек на мероприятиях 9 мая. "Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы", - написала полиция в соцсети X. Полиция зафиксировала 25 нарушений так называемого "общего распоряжения", то есть запрета на ношение российской, советской и белорусской символик на военных мемориалах, и один несанкционированный пролет беспилотника. Правоохранители также сообщили о том, что было подано 13 заявлений о правонарушениях по факту оскорблений, сопротивления представителям власти и нанесения телесных повреждений. "Несмотря на это, два дня прошли по большей части без происшествий и мирно", - подчеркнула городская полиция. В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов Российской Федерации и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Вблизи мемориалов стоят информационные таблички полиции с перечеркнутыми изображениями военной формы, знаков отличия, российского и советского флагов. Порядок на мероприятиях в городе обеспечивали свыше тысячи полицейских.
07:22 10.05.2026
 
