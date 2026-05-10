Афганистан и Узбекистан подписали 13 инвестсоглашений - 10.05.2026, ПРАЙМ
Афганистан и Узбекистан подписали 13 инвестсоглашений
2026-05-10T19:22+0300
2026-05-10T19:54+0300
19:22 10.05.2026 (обновлено: 19:54 10.05.2026)
 
Афганистан и Узбекистан подписали 13 инвестсоглашений

Афганистан и Узбекистан подписали 13 инвестсоглашений на $100 млн

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Тринадцать инвестиционно-торговых соглашений на сумму более 100 миллионов долларов подписаны на состоявшейся в Кабуле бизнес-конференции, участниками которой стали представители частного сектора экономики Афганистана и Узбекистана, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства промышленности и торговли Афганистана.
"В Кабуле прошел бизнес-форум, в ходе которого представители частного сектора Афганистана и Узбекистана подписали 13 меморандумов о взаимопонимании в области торговли и инвестиций на сумму более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, конференция, собравшая деловых лидеров и официальных лиц из обеих стран, была посвящена расширению двустороннего экономического сотрудничества, увеличению объемов торговли и выявлению новых инвестиционных возможностей.
Выступивший на мероприятии министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи отметил, что в последние месяцы экономические отношения между Афганистаном и Узбекистаном набрали значительный темп. "Афганистан активно работает над укреплением региональных торговых связей и созданием более благоприятной среды для инвесторов. Он обладает значительным инвестиционным потенциалом благодаря наличию рабочей силы и появляющимся возможностям в различных секторах экономики. Он готов приветствовать создание совместных предприятий с иностранными партнерами", - приводит слова министра новостной портал Ariana news.
Согласно данным афганского минпромторга, в завершившемся 1404-м году по афганскому летосчислению (закончился 20 марта) правительство способствовало привлечению иностранных инвестиций на сумму около 2 миллиардов долларов, что отражает растущий интерес инвесторов к экономике страны.
Члены представительной узбекской делегации во главе с председателем парламента Каракалпакии и заместителем главы сената Узбекистана Аманбаем Орынбаевым также подтвердили свою приверженность расширению экономических отношений с Афганистаном, назвав подписанные соглашения важным шагом на пути к более глубокому региональному сотрудничеству.
Орынбаев призвал афганских предпринимателей воспользоваться возможностями совместных инвестиций для выхода на новые региональные рынки.
Участники форума отметили, что общая сумма соглашений, подписанных между Афганистаном и Узбекистаном, уже превысила 1,5 миллиарда долларов.
Ожидается, что при условии эффективной реализации новые соглашения будут способствовать увеличению торговых потоков и более широкому экономическому росту в Афганистане.
