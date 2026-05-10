Дмитриев оценил перспективы в сфере энергетики для ЕС и Британии - 10.05.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил перспективы в сфере энергетики для ЕС и Британии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 10.05.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: варианты в сфере энергетики для ЕС и Британии ухудшились

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что варианты в области энергетики для Евросоюза и Великобритании в условиях крупнейшего кризиса ухудшились на фоне ожидаемого укрепления сотрудничества России и Китая в газовой и нефтяной сфере.
В субботу президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия и Китай достигли высокой степени договоренностей, чтобы сделать существенный шаг вперед в газовой и нефтяной сфере.
"Варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прокомментировав таким образом сообщение о словах Путина.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
