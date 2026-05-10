Премьер Латвии потребовала отставки главы Минобороны - 10.05.2026, ПРАЙМ
Премьер Латвии потребовала отставки главы Минобороны
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.
2026-05-10T20:40+0300
2026-05-10T21:27+0300
латвия
украина
рф
мид
всу
f-16
в мире
Премьер Латвии Силиня предложила занять пост министра обороны Мелнису после ЧП с БПЛА

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.
Спрудс в воскресенье вечером заявил об уходе в отставку.
"Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Его предыдущий опыт службы в вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики", - написала Силиня в соцсети Х.
По ее словам, инцидент с падением беспилотников показал, что политики во главе оборонного сектора "не смогли выполнить свое обещание обеспечить безопасность воздушного пространства", что недопустимо при увеличении военного бюджета Латвии до "почти 5% ВВП".
Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.
В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит.
В конце марта в Латвии упал и взорвался украинский беспилотник. МИД страны вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на РФ.
