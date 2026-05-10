https://1prime.ru/20260510/es-869826939.html

Премьер Латвии потребовала отставки главы Минобороны

Премьер Латвии потребовала отставки главы Минобороны - 10.05.2026, ПРАЙМ

Премьер Латвии потребовала отставки главы Минобороны

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T20:40+0300

2026-05-10T20:40+0300

2026-05-10T21:27+0300

латвия

украина

рф

мид

всу

f-16

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/10/761891098_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_87ec2eca68bd08fa7377953de74254b9.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине. Спрудс в воскресенье вечером заявил об уходе в отставку. "Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Его предыдущий опыт службы в вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики", - написала Силиня в соцсети Х. По ее словам, инцидент с падением беспилотников показал, что политики во главе оборонного сектора "не смогли выполнить свое обещание обеспечить безопасность воздушного пространства", что недопустимо при увеличении военного бюджета Латвии до "почти 5% ВВП". Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими. В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит. В конце марта в Латвии упал и взорвался украинский беспилотник. МИД страны вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на РФ.

https://1prime.ru/20250924/bespilotniki-862691604.html

латвия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

латвия, украина, рф, мид, всу, f-16, в мире