https://1prime.ru/20260510/estoniya-869819233.html

"В противовес празднику": эстонцы опозорились с флагами на 9 мая

"В противовес празднику": эстонцы опозорились с флагами на 9 мая - 10.05.2026, ПРАЙМ

"В противовес празднику": эстонцы опозорились с флагами на 9 мая

Во время торжеств по случаю Дня Победы ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стен Нарвского замка, напротив российской территории в Ивангороде. Видео с этого... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T07:36+0300

2026-05-10T07:36+0300

2026-05-10T07:36+0300

бизнес

общество

россия

украина

эстония

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/25/841362553_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_f86c9b29b51dbcf85dd6cf2903d5f9a4.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Во время торжеств по случаю Дня Победы ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стен Нарвского замка, напротив российской территории в Ивангороде. Видео с этого события появилось в Telegram-канале агентства Ruptly."Ветер сорвал украинский и эстонский флаги со стен Нарвы, вывешенные в противовес празднику Победы на российской стороне реки", — сообщается в публикации.На видео видно, как флаги Украины и Эстонии, с трудом удерживаясь на креплениях, едва не упали в реку.Также в кадре можно увидеть женщину на фоне Нарвского замка. Она позирует с советским флагом, находясь на российской стороне.В субботу Россия отпраздновала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события на Красной площади в Москве прошел военный парад, а в Ивангороде состоялся концерт, который могли видеть и слышать жители обеих сторон Нарвы — российской и эстонской.

https://1prime.ru/20260504/estoniya-869660865.html

https://1prime.ru/20260223/estoniya-867753862.html

украина

эстония

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, украина, эстония, москва, владимир путин