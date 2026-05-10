"В противовес празднику": эстонцы опозорились с флагами на 9 мая
Во время торжеств по случаю Дня Победы ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стен Нарвского замка, напротив российской территории в Ивангороде. Видео с этого... | 10.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Во время торжеств по случаю Дня Победы ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стен Нарвского замка, напротив российской территории в Ивангороде. Видео с этого события появилось в Telegram-канале агентства Ruptly."Ветер сорвал украинский и эстонский флаги со стен Нарвы, вывешенные в противовес празднику Победы на российской стороне реки", — сообщается в публикации.На видео видно, как флаги Украины и Эстонии, с трудом удерживаясь на креплениях, едва не упали в реку.Также в кадре можно увидеть женщину на фоне Нарвского замка. Она позирует с советским флагом, находясь на российской стороне.В субботу Россия отпраздновала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события на Красной площади в Москве прошел военный парад, а в Ивангороде состоялся концерт, который могли видеть и слышать жители обеих сторон Нарвы — российской и эстонской.
