Глава МИД Финляндии угодила в скандал из-за резких слов о ВСУ
2026-05-10T07:41+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен оказалась в затруднительном положении во время интервью немецкому телеканалу ZDF, обсуждая якобы самые мощные армии в Европе.Валтонен назвала Вооруженные силы Украины, а не бундесвер, наиболее боеспособными, что вызвало недоумение ведущего, поспешившего уточнить, почему Германия не упоминается."Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?", — спросил ведущий.На видео видно, что Валтонен на мгновение замялась, а затем попыталась объяснить свою позицию, заявив, что Украина обладает самыми значительными преимуществами. Ведущий выразил лишь удивление по этому поводу."У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании", — попыталась объясниться Валтонен.
ZDF: глава МИД Финляндии Валтонен оказалась в неловкой ситуации из-за слов о ВСУ