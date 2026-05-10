Опрос показал, как французы оценивают будущее экономики страны

2026-05-10T14:06+0300

ПАРИЖ, 10 мая - ПРАЙМ. Более 90% французов с пессимизмом относятся к будущему французской экономики, мировую экономическую ситуацию пессимистично оценивают более 85% граждан Франции, следует из результатов опроса компании Ipsos и инженерной школы CESI для газеты Tribune Dimanche. Согласно результатам опроса, экономическую ситуацию в самой Франции пессимистично оценили 91% опрошенных, в то время как только 9% респондентом заявили об оптимистичном отношении к ней. Отвечая на аналогичный вопрос о мировой экономической ситуации, 88% участников опроса заявили, что оценивают ее пессимистично, а доля тех, кто с оптимизмом ее оценивает, достигла только 12%. Говоря о своем собственном экономическом состоянии, 69% участников опроса заявили, что они оценивают ее пессимистично. О своем оптимистичном отношении к своей экономической ситуации сообщил только 31% участников опроса. Также большинство французов ожидают в ближайшие месяцы ухудшения ситуации с уровнем покупательной способности (84% опрошенных), уровнем инфляции (83%), уровнем госдолга (82%), уровнем налогообложения (73%) и занятостью населения (66%). Мнения о том, что ситуация в сфере покупательной способности будет улучшаться, придерживаются только 3% респондентов. Такой же уровень наблюдается среди тех, кто ожидает улучшения в сфере госдолга. В областях налогообложения и инфляции позитивных перемен ожидают 4% респондентов, в а области занятости населения - 6%. Опрос проводился среди 1000 совершеннолетних французов в период с 5 по 6 мая 2026 года. Репрезентативность выборки была обеспечена по методу квот, в том числе по полу, возрасту, роду занятий и региону проживания. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что годовая потребительская инфляция во Франции, по предварительной оценке, в апреле ускорилась до 2,2% с 1,7% в марте. Значение годовой инфляции апреля стало самым высоким с июля 2024 года, тогда оно составляло 2,3%. Результаты проведенного в апреле опроса компании Elabe показали, что 94% жителей Франции опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке, который уже привел к росту цен на топливо, разгонит инфляцию на все остальные товары и услуги. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

мировая экономика, франция, ближний восток, иран