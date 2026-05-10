Во Франции призвали к радикальной мере из-за решения ЕС по России

Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан...

2026-05-10T17:01+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Да, мы должны покинуть Евросоюз! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители, не можем покупать дешевые российские газ и нефть из-за глупых санкций, и Брюссель выступает против строения наших новых шести ядерных реакторов EPR-2!" — написал он в социальной сети X.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на это заявлял, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.

