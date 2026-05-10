Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции призвали к радикальной мере из-за решения ЕС по России - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/frantsiya-869825143.html
Во Франции призвали к радикальной мере из-за решения ЕС по России
Во Франции призвали к радикальной мере из-за решения ЕС по России - 10.05.2026, ПРАЙМ
Во Франции призвали к радикальной мере из-за решения ЕС по России
Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T17:01+0300
2026-05-10T17:01+0300
газ
мировая экономика
франция
париж
брюссель
александр грушко
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:185:3079:1916_1920x0_80_0_0_fdd9189a371644350ea512e44481147e.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Да, мы должны покинуть Евросоюз! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители, не можем покупать дешевые российские газ и нефть из-за глупых санкций, и Брюссель выступает против строения наших новых шести ядерных реакторов EPR-2!" — написал он в социальной сети X.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на это заявлял, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.
https://1prime.ru/20260510/ukraina-869824995.html
франция
париж
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b56d6bdb6599c53f9233152d4fbc9d9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, франция, париж, брюссель, александр грушко, мид, ес
Газ, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, Брюссель, Александр Грушко, МИД, ЕС
17:01 10.05.2026
 
Во Франции призвали к радикальной мере из-за решения ЕС по России

Филлипо: Париж должен покинуть ЕС из-за запрета на покупку газа и нефти из РФ

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Флаг Франции
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Да, мы должны покинуть Евросоюз! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители, не можем покупать дешевые российские газ и нефть из-за глупых санкций, и Брюссель выступает против строения наших новых шести ядерных реакторов EPR-2!" — написал он в социальной сети X.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на это заявлял, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
"Даже союзники признали". В США высказались о территориях Украины
16:25
 
ГазМировая экономикаФРАНЦИЯПарижБрюссельАлександр ГрушкоМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала