"Газпром" подключил к газу около 70% домов в рамках программы догазификации

"Газпром" подключил к газу около 70% домов в рамках программы бесплатной догазификации, сообщил РИА Новости гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T07:46+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. "Газпром" подключил к газу около 70% домов в рамках программы бесплатной догазификации, сообщил РИА Новости гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. "Согласно поручению президента, мы должны к 2030 году подключить к газу в России 1,6 миллиона домов. Безусловно, нисколько не сомневаюсь, что мы выполним эту задачу. Хорошими темпами двигаемся в этом направлении - более 1,17 миллиона семей уже пользуются газом в быту благодаря президентской программе догазификации", - сказал Густов. Таким образом, доля уже подключенных домов составила 70%. Он отметил, что в рамках еще одного крупнейшего президентского инфраструктурного проекта – программы газификации, - в 2021-2025 годах газифицировано около 2,15 тысячи населенных пунктов, а уровень газификации страны превысил 75%. К 2030 году должна быть завершена 100% технически возможная газификация России. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле 2024 года - и на садовые товарищества. В ноябре 2022 года программа социальной догазификации приобрела бессрочный характер и была расширена за счет включения в нее социальных объектов.

