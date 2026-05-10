https://1prime.ru/20260510/gipertoniya-869825270.html
Названы снижающие риск гипертонии продукты
Названы снижающие риск гипертонии продукты - 10.05.2026, ПРАЙМ
Названы снижающие риск гипертонии продукты
Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T16:33+0300
2026-05-10T16:33+0300
2026-05-10T16:33+0300
сша
европа
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_410ca394c8bc342d2befb8213a101e64.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. "Бобовые, включая сою, <…> представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — говорится в материале.Исследователи проанализировали данные из 12 крупных исследований, охватывающих десятки тысяч участников из США, Европы и Азии. Они обнаружили, что у людей, чаще вводящих в рацион бобовые, риск повышенного артериального давления был ниже на 16 процентов, а у тех, кто регулярно потреблял сою — на 19 процентов. При этом максимальный эффект наблюдался при ежедневном потреблении около 170 граммов бобовых и 60–80 граммов соевых продуктов. Это объясняется высоким содержанием калия, магния и пищевых волокон в этих продуктах, которые поддерживают здоровье сосудистой системы. Кроме того, ученые подчеркнули, что растительная диета может влиять на организм по-разному: растворимая клетчатка участвует в образовании веществ, которые помогают расширять кровеносные сосуды, а изофлавоны, находящиеся в сое, способны дополнительно способствовать поддержанию нормального артериального давления. В завершение делается акцент на том, что полученные результаты подтверждают рекомендации по включению сои и других бобовых в рацион как полезных источников белка.
https://1prime.ru/20260502/zdorove-869629066.html
https://1prime.ru/20260315/zdorove-868328466.html
сша
европа
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_59f316b168e9dd777126dde5e2216cc5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, азия
Названы снижающие риск гипертонии продукты
BMJ: употребление бобовых продуктов уменьшает риск развития гипертонии
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ.
Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health
.
"Бобовые, включая сою, <…> представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — говорится в материале.
Исследователи проанализировали данные из 12 крупных исследований, охватывающих десятки тысяч участников из США
, Европы
и Азии
. Они обнаружили, что у людей, чаще вводящих в рацион бобовые, риск повышенного артериального давления был ниже на 16 процентов, а у тех, кто регулярно потреблял сою — на 19 процентов.
Определен простой способ профилактики диабета
При этом максимальный эффект наблюдался при ежедневном потреблении около 170 граммов бобовых и 60–80 граммов соевых продуктов. Это объясняется высоким содержанием калия, магния и пищевых волокон в этих продуктах, которые поддерживают здоровье сосудистой системы.
Кроме того, ученые подчеркнули, что растительная диета может влиять на организм по-разному: растворимая клетчатка участвует в образовании веществ, которые помогают расширять кровеносные сосуды, а изофлавоны, находящиеся в сое, способны дополнительно способствовать поддержанию нормального артериального давления.
В завершение делается акцент на том, что полученные результаты подтверждают рекомендации по включению сои и других бобовых в рацион как полезных источников белка.
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта