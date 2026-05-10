Названы снижающие риск гипертонии продукты

Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T16:33+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. "Бобовые, включая сою, <…> представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — говорится в материале.Исследователи проанализировали данные из 12 крупных исследований, охватывающих десятки тысяч участников из США, Европы и Азии. Они обнаружили, что у людей, чаще вводящих в рацион бобовые, риск повышенного артериального давления был ниже на 16 процентов, а у тех, кто регулярно потреблял сою — на 19 процентов. При этом максимальный эффект наблюдался при ежедневном потреблении около 170 граммов бобовых и 60–80 граммов соевых продуктов. Это объясняется высоким содержанием калия, магния и пищевых волокон в этих продуктах, которые поддерживают здоровье сосудистой системы. Кроме того, ученые подчеркнули, что растительная диета может влиять на организм по-разному: растворимая клетчатка участвует в образовании веществ, которые помогают расширять кровеносные сосуды, а изофлавоны, находящиеся в сое, способны дополнительно способствовать поддержанию нормального артериального давления. В завершение делается акцент на том, что полученные результаты подтверждают рекомендации по включению сои и других бобовых в рацион как полезных источников белка.

