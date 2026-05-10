Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы снижающие риск гипертонии продукты - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/gipertoniya-869825270.html
Названы снижающие риск гипертонии продукты
Названы снижающие риск гипертонии продукты - 10.05.2026, ПРАЙМ
Названы снижающие риск гипертонии продукты
Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T16:33+0300
2026-05-10T16:33+0300
сша
европа
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_410ca394c8bc342d2befb8213a101e64.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention &amp; Health. "Бобовые, включая сою, &lt;…&gt; представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — говорится в материале.Исследователи проанализировали данные из 12 крупных исследований, охватывающих десятки тысяч участников из США, Европы и Азии. Они обнаружили, что у людей, чаще вводящих в рацион бобовые, риск повышенного артериального давления был ниже на 16 процентов, а у тех, кто регулярно потреблял сою — на 19 процентов. При этом максимальный эффект наблюдался при ежедневном потреблении около 170 граммов бобовых и 60–80 граммов соевых продуктов. Это объясняется высоким содержанием калия, магния и пищевых волокон в этих продуктах, которые поддерживают здоровье сосудистой системы. Кроме того, ученые подчеркнули, что растительная диета может влиять на организм по-разному: растворимая клетчатка участвует в образовании веществ, которые помогают расширять кровеносные сосуды, а изофлавоны, находящиеся в сое, способны дополнительно способствовать поддержанию нормального артериального давления. В завершение делается акцент на том, что полученные результаты подтверждают рекомендации по включению сои и других бобовых в рацион как полезных источников белка.
https://1prime.ru/20260502/zdorove-869629066.html
https://1prime.ru/20260315/zdorove-868328466.html
сша
европа
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_59f316b168e9dd777126dde5e2216cc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, азия
США, ЕВРОПА, АЗИЯ
16:33 10.05.2026
 
Названы снижающие риск гипертонии продукты

BMJ: употребление бобовых продуктов уменьшает риск развития гипертонии

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Регулярное употребление бобовых продуктов в питании снижает риск развития гипертонии, сообщают ученые в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.
"Бобовые, включая сою, <…> представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — говорится в материале.
Исследователи проанализировали данные из 12 крупных исследований, охватывающих десятки тысяч участников из США, Европы и Азии. Они обнаружили, что у людей, чаще вводящих в рацион бобовые, риск повышенного артериального давления был ниже на 16 процентов, а у тех, кто регулярно потреблял сою — на 19 процентов.
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Определен простой способ профилактики диабета
2 мая, 17:29
При этом максимальный эффект наблюдался при ежедневном потреблении около 170 граммов бобовых и 60–80 граммов соевых продуктов. Это объясняется высоким содержанием калия, магния и пищевых волокон в этих продуктах, которые поддерживают здоровье сосудистой системы.
Кроме того, ученые подчеркнули, что растительная диета может влиять на организм по-разному: растворимая клетчатка участвует в образовании веществ, которые помогают расширять кровеносные сосуды, а изофлавоны, находящиеся в сое, способны дополнительно способствовать поддержанию нормального артериального давления.
В завершение делается акцент на том, что полученные результаты подтверждают рекомендации по включению сои и других бобовых в рацион как полезных источников белка.
Кардиотренировка - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта
15 марта, 18:39
 
СШАЕВРОПААЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала