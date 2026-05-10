https://1prime.ru/20260510/gosduma-869817150.html

В Госдуме назвали условия для бесплатного подключения газа на даче

В Госдуме назвали условия для бесплатного подключения газа на даче - 10.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали условия для бесплатного подключения газа на даче

Для бесплатного подключения газа на даче необходимо, чтобы СНТ или участок находились в границах газифицированного населенного пункта, участок был... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T04:03+0300

2026-05-10T04:03+0300

2026-05-10T04:03+0300

энергетика

газ

россия

росреестр

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869817150.jpg?1778375013

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Для бесплатного подключения газа на даче необходимо, чтобы СНТ или участок находились в границах газифицированного населенного пункта, участок был зарегистрирован в Росреестре, дом оформлен как жилой и заявка подана собственником или решением общего собрания СНТ, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Он напомнил, что в России действует программа социальной газификации, согласно которой газопровод до границы участка проводят бесплатно. Соответственно, граждане не платят за трубу по улице, врезку и проект внешнего газопровода, однако разводку по участку, котел, плиту и счетчик необходимо оплатить отдельно. Депутат добавил, что это очень выгодно для граждан. "Чтобы участвовать в программе, нужно выполнить четыре обязательных условия. Первое: ваше СНТ или участок должны находиться в границах газифицированного населенного пункта. Второе: участок должен быть зарегистрирован в Росреестре, то есть у вас на руках выписка из ЕГРН. Третье: дом должен быть оформлен именно как жилой, а не как садовый. И четвертое: заявка подается собственником или решением общего собрания СНТ", - сказал Селезнев. По его словам, самая частая ошибка заключается в том, что люди покупают дачу, а в документах написано "садовый домик". Парламентарий уточнил, что "Газпром" по закону не может подключить такой дом, поэтому сначала необходимо обратиться в местную администрацию и перевести дом в жилой. "Теперь пошаговая инструкция. Если подаете коллективную заявку от СНТ - проведите общее собрание, протокол подписывает председатель. Соберите документы: паспорт, выписки ЕГРН на землю и дом, ситуационный план участка (можно от руки нарисовать) и протокол собрания, если он есть. Подайте заявку через "Госуслуги", сайт connectgas.ru, МФЦ или офис газораспределения. В течение 30 дней вы получите договор", - отметил он. Селезнев пояснил, что договор необходимо прочитать очень внимательно, поскольку там должно быть указано, что работы до границы участка проводятся бесплатно. "Подпишите договор в течение 30 дней, не пропустите срок. И после этого ждите подключения - обычно от четырех до двенадцати месяцев", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, росреестр, госдума, лдпр