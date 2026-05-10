Верховный лидер Ирана Хаменеи идет на поправку - 10.05.2026, ПРАЙМ
Верховный лидер Ирана Хаменеи идет на поправку
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, пострадавший во время ударов США и Израиля, идет на поправку, заявил руководитель протокольной службы офиса верховного... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T00:02+0300
общество
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан
Хосейни: пострадавший при ударах США и Израиля Хаменеи идет на поправку

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, пострадавший во время ударов США и Израиля, идет на поправку, заявил руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни.
По его словам, Хаменеи получил ранения, поскольку попал под взрывную волну и упал.
"В результате он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии", - приводит агентство Fars слова Хосейни, который также указал, что у верховного лидера "небольшая рваная рана за ухом".
Хосейни отметил, что в подходящее время Хаменеи выступит перед публикой.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 мая сообщил о встрече с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи. Это было первым сообщением о встрече президента с верховным лидером Ирана.
Сам Хаменеи пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера, которые либо зачитывались ведущими по телевидению, либо распространялись в печатной форме.
 
