Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю - 10.05.2026, ПРАЙМ
Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером. "На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", - говорится в сообщении. По информации гостелерадиокомпании, Абдоллахи в докладе указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ВС исламской республики, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния с США и Израилем. Командующий центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны "врага" ответят на его действия "быстро и мощно". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Верховный лидер Ирана Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США

ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.
"На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", - говорится в сообщении.
По информации гостелерадиокомпании, Абдоллахи в докладе указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ВС исламской республики, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния с США и Израилем. Командующий центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны "врага" ответят на его действия "быстро и мощно".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
