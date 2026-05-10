https://1prime.ru/20260510/iran-869823716.html

Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю - 10.05.2026, ПРАЙМ

Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T14:28+0300

2026-05-10T14:28+0300

2026-05-10T14:28+0300

мировая экономика

иран

сша

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869467939_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_d5f43bdd975e5c361c9328bfaaa9cfb5.jpg

ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером. "На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", - говорится в сообщении. По информации гостелерадиокомпании, Абдоллахи в докладе указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ВС исламской республики, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния с США и Израилем. Командующий центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны "врага" ответят на его действия "быстро и мощно". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

https://1prime.ru/20260508/iran-869795455.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, израиль