Иран ответил на предложение США по завершению конфликта
Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта, сообщает агентство IRNA. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T15:43+0300
ТЕГЕРАН, 10 мая - ПРАЙМ. Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта, сообщает агентство IRNA. "Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Иран передал Пакистану ответ на предложение США по окончанию конфликта