https://1prime.ru/20260510/iran-869826762.html

МИД Ирана: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза

МИД Ирана: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза - 10.05.2026, ПРАЙМ

МИД Ирана: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза

Присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T20:00+0300

2026-05-10T20:00+0300

2026-05-10T20:54+0300

ормузский пролив

иран

франция

мид

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

ТЕГЕРАН, 10 мая – ПРАЙМ. Присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. В среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. "Любое развертывание иностранных военных кораблей вокруг Ормузского пролива под предлогом защиты судоходства является эскалацией кризиса и милитаризацией жизненно важного морского пути", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

https://1prime.ru/20260510/iran-869823716.html

ормузский пролив

иран

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ормузский пролив, иран, франция, мид, в мире