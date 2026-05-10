МИД Ирана: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза
Присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T20:00+0300
ТЕГЕРАН, 10 мая – ПРАЙМ. Присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. В среду минобороны Франции сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. "Любое развертывание иностранных военных кораблей вокруг Ормузского пролива под предлогом защиты судоходства является эскалацией кризиса и милитаризацией жизненно важного морского пути", - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Гариб-Абади: присутствие иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормуза