https://1prime.ru/20260510/issledovanie-869818256.html

Названы пиковые дни спонтанных покупок россиян

Названы пиковые дни спонтанных покупок россиян - 10.05.2026, ПРАЙМ

Названы пиковые дни спонтанных покупок россиян

Пятница и суббота - пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, а больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T05:49+0300

2026-05-10T05:49+0300

2026-05-10T05:57+0300

бизнес

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869818256.jpg?1778381870

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Пятница и суббота - пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, а больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно данным опроса, наибольшая доля трат приходится на пятницу и субботу. В пятницу совершают самые крупные или незапланированные покупки 28% опрошенных, в субботу - 26%. Чаще всего деньги тратят на досуг, рестораны и онлайн-покупки - на эти категории приходится 42% всех расходов в эти дни", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Воскресенье оказалось менее затратным днем – траты совершают всего 14% участников опроса, причем в этот день увеличивается доля расходов на продукты и бытовые нужды. А вот в будни (кроме пятницы) общий уровень расходов заметно ниже: в понедельник траты совершают лишь 8% россиян, во вторник и среду - по 7%, в четверг - 10%. Основными тратами в эти дни являются обязательные платежи и регулярные расходы, транспорт и цифровые товары - на такие нужды уходят средства почти половины опрошенных. Также россиян отдельно спросили о спонтанных расходах, которые они сами оценивают как срывы, - 32% респондентов сообщили, что чаще всего такие ситуации происходят в пятницу. На втором месте суббота – ее назвали четверть россиян, а на третьем - дни сразу после получения зарплаты (21%). При этом среди тех, кто получает зарплату дважды в месяц, больше трети отмечают всплеск трат в первые три дня после поступления денег. У получающих зарплату раз в месяц этот показатель выше - 43%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество