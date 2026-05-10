СМИ: Израиль разместил секретную военную базу в Ираке

Власти Израиля разместили секретную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T00:02+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Власти Израиля разместили секретную военную базу в пустыне в Ираке для нанесения авиационных ударов по Ирану, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников. Как заявили изданию источники, армия Израиля построила объект, в котором размещались специальные силы, база также играла роль логистического центра для израильских воздушных сил. По словам источников, база появилась незадолго до начала военных действий против Ирана. "Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны (США и Израиля против Ирана - ред.)", - говорится в публикации газеты. Издание уточняет, что на базе были также размещены поисково-спасательные команды для поиска израильских пилотов, катапультировавшихся из сбитых самолетов. Один из неназванных источников добавил, что на базе также находились бойцы спецподразделений ВВС Израиля, обученные проводить диверсионные операции на территории противника. Источники добавили Wall Street Journal, что израильскую базу в иракской пустыне чуть не обнаружили в марте. Газета напоминает со ссылкой на неназванные иракские государственные СМИ, что местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, в частности, о полетах вертолетов, после чего туда были направлены военные Ирака для проверки военного объекта. "Израиль сдержал их продвижение с помощью авиаударов", - сообщило газета со ссылкой на один из источников. Газета не уточняет точное местоположение базы в Ираке. Один из неназванных источников сообщил, что когда американский истребитель F-15 был сбит недалеко от иранского города Исфахан, Израиль предложил помощь, но американские силы самостоятельно спасли двух летчиков. Израиль также наносил авиаудары для защиты операции, добавляет Wall Street Journal. Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

