Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию

2026-05-10T03:48+0300

ТОКИО, 10 мая - ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что японские правительственные чиновники посетят Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о целях данной командировки. "Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (после окончания конфликта на Украине - ред.). Подобных планов не существует", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X. В ведомстве подчеркнули, что Япония намерена и впредь осуществлять санкции против России в координации со странами G7 и "не находится в ситуации, при которой возможно продвижение нового сотрудничества с Россией". Целью командировки названа "защита активов японских компаний, все еще работающих в стране". По данным министерства, не исключено участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. "Японское правительство будет надежно поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок", - говорится в сообщении. Ранее агентство Киодо сообщило, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний, в том числе Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL), приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии. Не исключалось также участие представителей Mitsubishi Corporation. Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.

