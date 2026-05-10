Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260510/japonija-869816936.html
Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию
Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию - 10.05.2026, ПРАЙМ
Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что японские правительственные чиновники посетят Россию в конце мая, однако опровергло... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T03:48+0300
2026-05-10T03:48+0300
экономика
мировая экономика
япония
украина
mitsui
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869816936.jpg?1778374106
ТОКИО, 10 мая - ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что японские правительственные чиновники посетят Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о целях данной командировки. "Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (после окончания конфликта на Украине - ред.). Подобных планов не существует", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X. В ведомстве подчеркнули, что Япония намерена и впредь осуществлять санкции против России в координации со странами G7 и "не находится в ситуации, при которой возможно продвижение нового сотрудничества с Россией". Целью командировки названа "защита активов японских компаний, все еще работающих в стране". По данным министерства, не исключено участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. "Японское правительство будет надежно поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок", - говорится в сообщении. Ранее агентство Киодо сообщило, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний, в том числе Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL), приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии. Не исключалось также участие представителей Mitsubishi Corporation. Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.
япония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, украина, mitsui
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, Mitsui
03:48 10.05.2026
 
Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию

Япония подтвердила, что правительственные чиновники посетят Россию в конце мая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 10 мая - ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что японские правительственные чиновники посетят Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о целях данной командировки.
"Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (после окончания конфликта на Украине - ред.). Подобных планов не существует", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.
В ведомстве подчеркнули, что Япония намерена и впредь осуществлять санкции против России в координации со странами G7 и "не находится в ситуации, при которой возможно продвижение нового сотрудничества с Россией".
Целью командировки названа "защита активов японских компаний, все еще работающих в стране". По данным министерства, не исключено участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной.
"Японское правительство будет надежно поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Киодо сообщило, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний, в том числе Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL), приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии. Не исключалось также участие представителей Mitsubishi Corporation.
Впервые информация об отправке японской бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, однако уже на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее, заявив, что она не соответствует действительности.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯУКРАИНАMitsui
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала