МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших
МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших
2026-05-10T08:33+0300
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев.
По его словам, злоумышленники обращаются к нотариусу от лица дальнего родственника умершего и просят открыть наследственное дело.
"Нотариус по закону не имеет право отказать - он открывает наследственное дело, а в дальнейшем злоумышленники на основании документа, выданного нотариусом, сдают в аренду недвижимость умершего", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в таких схемах зачастую участвуют сразу несколько человек из различных госорганизаций.
Горяев отметил, что схема с так называемыми вымороченными квартирами по-прежнему остается актуальной, однако больше всего таких случаев фиксируется именно в российских мегаполисах.