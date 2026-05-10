МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших

2026-05-10T08:33+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев. По его словам, злоумышленники обращаются к нотариусу от лица дальнего родственника умершего и просят открыть наследственное дело. "Нотариус по закону не имеет право отказать - он открывает наследственное дело, а в дальнейшем злоумышленники на основании документа, выданного нотариусом, сдают в аренду недвижимость умершего", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в таких схемах зачастую участвуют сразу несколько человек из различных госорганизаций. Горяев отметил, что схема с так называемыми вымороченными квартирами по-прежнему остается актуальной, однако больше всего таких случаев фиксируется именно в российских мегаполисах.

