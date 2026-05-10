https://1prime.ru/20260510/latvija-869816062.html
В Латвии все братские могилы усыпали цветами в День Победы
2026-05-10T01:11+0300
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Все братские кладбища Латвии были усыпаны цветами в День Победы, заявил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.
Он рассказал, что к мемориалам люди шли, минуя многочисленные запреты властей.
"Все братские захоронения, где я сегодня был, были усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, не на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов", - написал Пагор в своем Telegram-канале, подводя итоги празднования Дня Победы.
Он подчеркнул, что попытки латвийских властей переписать историю, в которой советский солдат именуется оккупантом, не остановили жителей республики отмечать День Победы. "Девятое мая объединяет не только русскоговорящих людей. Сегодня было очень много и латышей. Оно объединяет всех адекватных", - сказал политик.
Пагор также отметил, что в этом году День Победы в Латвии прошел без каких-либо громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.
Эстонский активист Максим Рева, живущий в настоящее время в России, рассказывал РИА Новости, что несмотря на многочисленные запреты властей, жители трех прибалтийских республик понесут цветы на братские могилы и на места снесенных памятников. Они положат цветы, даже если их придется оставить на пустых газонах, говорил правозащитник.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
