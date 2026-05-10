Иран выступил с обращением в адрес пресс-секретаря Белого дома Левитт - 10.05.2026, ПРАЙМ
Иран выступил с обращением в адрес пресс-секретаря Белого дома Левитт
Иранское посольство в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт по случаю рождения дочери и напомнило о нападении США на школу для девочек. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T11:02+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Иранское посольство в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт по случаю рождения дочери и напомнило о нападении США на школу для девочек. "Дети невинны и достойны любви. &lt;…&gt; Когда целуете своего ребенка, подумайте о матерях погибших в Минабе", — говорится в публикации на платформе X.Левитт сообщила в социальных сетях о том, что её дочь родилась 7 мая. В конце февраля, 28 числа, США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, и уже в первый день конфликта пострадала школа для девочек в районе Минаб. По информации официального представителя иранского правительства Фатеме Мохаджерани, в трагедии погибли 168 учеников, а также 14 учителей и работников учреждения, как сообщило РИА Новости. В беседе с агентством она подчеркнула, что власти Ирана предпримут шаги для увековечения памяти о погибших.
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Иранское посольство в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт по случаю рождения дочери и напомнило о нападении США на школу для девочек.
"Дети невинны и достойны любви. <…> Когда целуете своего ребенка, подумайте о матерях погибших в Минабе", — говорится в публикации на платформе X.
Левитт сообщила в социальных сетях о том, что её дочь родилась 7 мая.
В конце февраля, 28 числа, США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, и уже в первый день конфликта пострадала школа для девочек в районе Минаб. По информации официального представителя иранского правительства Фатеме Мохаджерани, в трагедии погибли 168 учеников, а также 14 учителей и работников учреждения, как сообщило РИА Новости. В беседе с агентством она подчеркнула, что власти Ирана предпримут шаги для увековечения памяти о погибших.
