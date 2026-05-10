Мерц дерзко высказался о России

2026-05-10T12:04+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Россия представляет собой потенциальную угрозу для Европы. "Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России", — цитирует его агентство Reuters.В четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин в стратегическом плане готовится к возможной военной конфронтации с Москвой в ближайшие годы и открыто заявляет об этом. Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена атаковать страны-члены НАТО, однако западные лидеры продолжают нагнетать страхи среди своих граждан, используя мнимую угрозу для отвлечения от внутренних проблем.

