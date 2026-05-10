Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия вошла в число стран Европы с худшим качеством питьевой воды - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/moldaviya-869823877.html
Молдавия вошла в число стран Европы с худшим качеством питьевой воды
Молдавия вошла в число стран Европы с худшим качеством питьевой воды - 10.05.2026, ПРАЙМ
Молдавия вошла в число стран Европы с худшим качеством питьевой воды
Молдавия в международном рейтинге оказалась среди стран Европы, которые обладают худшей по качеству питьевой водой, сообщил депутат парламента от Соцпартии... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T14:44+0300
2026-05-10T14:44+0300
общество
мировая экономика
молдавия
европа
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864536713_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_029b3dd19768983e3770460f7cdbe792.jpg
КИШИНЕВ, 10 мая - ПРАЙМ. Молдавия в международном рейтинге оказалась среди стран Европы, которые обладают худшей по качеству питьевой водой, сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. "Молдавия — в числе аутсайдеров по качеству питьевой воды. Согласно международному рейтингу Environmental Performance Index (EPI) 2024, Молдавия получила лишь 66,6 балла по показателю Sanitation &amp; Drinking Water ("Санитария и питьевая вода" - ред.)", - написал Цырдя в Telegram-канале. Он отметил, что исследование оценивало доступ населения к безопасной питьевой воде, качество санитарной инфраструктуры и риски для здоровья. Лучшие показатели с результатом в 100% зарегистрированы в Финляндии, Германии, Швейцарии и Великобритании. "Власти могут бесконечно рассказывать о "европейской интеграции" и геополитике, но для обычных людей показатель цивилизации начинается с элементарного — безопасной воды из крана", - подчеркнул Цырдя. Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. Эксперты отмечают, что до сих пор неизвестно точно, какие именно вещества загрязнили реку.
https://1prime.ru/20260421/moldaviya-869341945.html
молдавия
европа
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864536713_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9d1adcc79378b9c3873ed9b782e8319.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, молдавия, европа, финляндия
Общество , Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ
14:44 10.05.2026
 
Молдавия вошла в число стран Европы с худшим качеством питьевой воды

Цырдя: Молдавия оказалась в числе стран Европы с худшим качеством питьевой воды

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Человек моет руки. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 10 мая - ПРАЙМ. Молдавия в международном рейтинге оказалась среди стран Европы, которые обладают худшей по качеству питьевой водой, сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя.
"Молдавия — в числе аутсайдеров по качеству питьевой воды. Согласно международному рейтингу Environmental Performance Index (EPI) 2024, Молдавия получила лишь 66,6 балла по показателю Sanitation & Drinking Water ("Санитария и питьевая вода" - ред.)", - написал Цырдя в Telegram-канале.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ
21 апреля, 21:27
Он отметил, что исследование оценивало доступ населения к безопасной питьевой воде, качество санитарной инфраструктуры и риски для здоровья. Лучшие показатели с результатом в 100% зарегистрированы в Финляндии, Германии, Швейцарии и Великобритании.
"Власти могут бесконечно рассказывать о "европейской интеграции" и геополитике, но для обычных людей показатель цивилизации начинается с элементарного — безопасной воды из крана", - подчеркнул Цырдя.
Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. Эксперты отмечают, что до сих пор неизвестно точно, какие именно вещества загрязнили реку.
 
ОбществоМировая экономикаМОЛДАВИЯЕВРОПАФИНЛЯНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала