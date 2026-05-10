Молдавия вошла в число стран Европы с худшим качеством питьевой воды
2026-05-10T14:44+0300
КИШИНЕВ, 10 мая - ПРАЙМ. Молдавия в международном рейтинге оказалась среди стран Европы, которые обладают худшей по качеству питьевой водой, сообщил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. "Молдавия — в числе аутсайдеров по качеству питьевой воды. Согласно международному рейтингу Environmental Performance Index (EPI) 2024, Молдавия получила лишь 66,6 балла по показателю Sanitation & Drinking Water ("Санитария и питьевая вода" - ред.)", - написал Цырдя в Telegram-канале. Он отметил, что исследование оценивало доступ населения к безопасной питьевой воде, качество санитарной инфраструктуры и риски для здоровья. Лучшие показатели с результатом в 100% зарегистрированы в Финляндии, Германии, Швейцарии и Великобритании. "Власти могут бесконечно рассказывать о "европейской интеграции" и геополитике, но для обычных людей показатель цивилизации начинается с элементарного — безопасной воды из крана", - подчеркнул Цырдя. Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. Эксперты отмечают, что до сих пор неизвестно точно, какие именно вещества загрязнили реку.
