В Москве автомобиль въехал в здание ресторана

Автомобиль наехал на препятствие на юго-западе Москвы, предварительно, водителю стало плохо за рулем, сообщили в столичной Госавтоинспекции. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T21:37+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Автомобиль наехал на препятствие на юго-западе Москвы, предварительно, водителю стало плохо за рулем, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Сегодня в вечернее время в районе дома 19 по Университетской улице произошло ДТП. Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем и он совершил наезд на препятствие", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, водитель въехал в здание ресторана.

