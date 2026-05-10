https://1prime.ru/20260510/nakhodka-869825997.html

"Нечто необычное". Находка ребенка поразила ученых

"Нечто необычное". Находка ребенка поразила ученых - 10.05.2026, ПРАЙМ

"Нечто необычное". Находка ребенка поразила ученых

Во время школьной экскурсии в Норвегии ученик обнаружил меч эпохи викингов, сообщает Ancient Origins. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T17:41+0300

2026-05-10T17:41+0300

2026-05-10T17:41+0300

норвегия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869825847_0:297:1663:1232_1920x0_80_0_0_d23e8aa3a4e701f92566869da40d16d6.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Во время школьной экскурсии в Норвегии ученик обнаружил меч эпохи викингов, сообщает Ancient Origins. "Юный Хенрик Рефснес Мортведт, <…> исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч", — отмечается в публикации.Учителя и школьники незамедлительно связались с археологами, которые подтвердили, что найденный меч относится к раннему периоду эпохи викингов и имеет возраст около 1300 лет. Эксперты также отметили, что артефакт сохранился в отличном состоянии. Оружие было передано в Культурно-исторический музей Осло для детального анализа. Археологи выразили благодарность школьнику и его наставникам, подчеркнув, что передача находки профессионалам помогла сохранить значимый экспонат для будущих поколений.

https://1prime.ru/20251218/rossiya-865688269.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия