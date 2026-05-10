"Нечто необычное". Находка ребенка поразила ученых - 10.05.2026, ПРАЙМ
"Нечто необычное". Находка ребенка поразила ученых
Во время школьной экскурсии в Норвегии ученик обнаружил меч эпохи викингов, сообщает Ancient Origins. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T17:41+0300
17:41 10.05.2026
 
Школьник в Норвегии обнаружил древний меч викингов

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Во время школьной экскурсии в Норвегии ученик обнаружил меч эпохи викингов, сообщает Ancient Origins.
"Юный Хенрик Рефснес Мортведт, <…> исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч", — отмечается в публикации.
Учителя и школьники незамедлительно связались с археологами, которые подтвердили, что найденный меч относится к раннему периоду эпохи викингов и имеет возраст около 1300 лет. Эксперты также отметили, что артефакт сохранился в отличном состоянии.
Оружие было передано в Культурно-исторический музей Осло для детального анализа. Археологи выразили благодарность школьнику и его наставникам, подчеркнув, что передача находки профессионалам помогла сохранить значимый экспонат для будущих поколений.
